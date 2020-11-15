政壇諸事町．多圖｜葉劉自稱血壓如18歲少女　女性護膚最緊要防曬

過去一年，香港經歷了三波新冠肺炎疫情，在疫情高峰期時，健身室也被迫停業，令不少人選擇到郊外行山，藉此強身健體；經常在社交媒體Instragram分享行山照的行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀今日（15日） 出席網上訪談節目時表示，她每個周末也會行山，有時更會邀約新民黨年輕黨員一同行山，更自爆早前身體檢查時血壓只有96/66，醫生大讚是18歲人的血壓，非常健康！

葉劉經常上載行山相片到instagram。

充值一萬元撐本土時裝店

葉劉淑儀在節目上身穿一條深藍色的碎花連身裙，她笑言即使覺得衣服的款式好看，但仍會擔心被人取笑她「咁大年紀著花裙仔」。她說，碎花裙是從本地一間時裝店購買，眼見零售業的慘況，於是直接充值一萬元在店內消費，笑言只是希望盡一分力，不希望再現失業大軍。

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「醫生大讚係18歲人嘅血壓」

葉劉表示，現時女兒離港到英國創業，形容自己恢復單身，亦因此養成每周行山的習慣，有時更會約新民黨內的年輕黨員一同行山。葉劉又在訪問中大談其健康人生，大爆數天前量血壓發現，上、下壓分別只有96和66，「醫生大讚係18歲人嘅血壓」，血液氧份十足。根據衞生署的資料，理想血壓為收縮壓低於120、舒張壓低於80，葉劉的血壓比理想標準更好。

葉劉指，由於自己經常行山，陽光直射會對皮膚造成傷害，因此認為女士的皮膚保養最重要的是防曬，再加上健康飲食及足夠運動，氣息自然會變好，身體亦會更壯健。

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節目中主持人又問到葉劉現時不再留「經典掃把頭」的原因，葉劉指自己不是因為其他人的嘲笑而改變髮型，而是早年到美國讀書時，沒有人幫她電髮，留長後自然變直了，後來髮型亦不再流行，就選擇剪短。