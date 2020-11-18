施政報告｜民建聯提9大期望　促提「清零」時間表、推失業援助金

特首林鄭月娥下周宣讀新一份《施政報告》，民建聯今（18日）提出9大期望，當中包括要求政府盡快就新冠肺炎疫情提出「清零」時間表，又要求政府應定期與建制政黨溝通，「避免再出現在不適合時間推出不適合的政策」。

李慧琼認為，政府應展現與市民抗疫的決心，提出「清零」時間表及路線圖。（盧翊銘攝）

民建聯主席李慧琼表示，現時最困擾市民的是疫情問題，加上失業率創新高、市民實質收入減少，認為政府應展現與市民抗疫的決心，提出「清零」時間表及路線圖。

陳克勤表示，政府應定期與建制政黨溝通，因建制派長期在地區工作，熟悉民情，認為政府在推出政策前應至少解答三個問題，「政策應不應該做？幾時做？點樣做？」他強調，若政府在推出政策前與建制派多作溝通，可避免再在不適合時間推出一些不適合的政策。

就60至64歲兩元乘車優惠問題，鄭泳舜對政府遲遲未推出時間表感到失望，強調政府應清楚交代有關安排。（盧翊銘攝）

促推失業援助金、兩元乘車優惠訂時間表

鄭泳舜表示，第二輪保就業計劃將於本月底完結，認為推出失業援助金已刻不容緩，政府應在《施政報告》中清楚交代會否推出援助金。另外，就60至64歲兩元乘車優惠問題，鄭泳舜對政府遲遲未推出時間表感到失望，強調政府應清楚交代有關安排。

葛珮帆表示，在疫情問題上，政府應在防輸入個案上做得更足，例如應為抵港人士安排指定隔離酒店及點對點交通服務，旅客入境後應再進行快速測試。至於在本地防疫措施上，她認為政府應在18區增加交檢測樽的地點，而在特定群組強制檢疫問題上，建議政府應規定安老院舍員工、導遊及司機等，每7日檢測一次。

應助港青大灣區就業、運用土地收回條例覓地建屋

在協助香港青年於粵港澳大灣區發展議題上，劉國勳建議，政府應成立機構協助港青北上就業，為他們提供資訊，並與商界合作提供工作崗位。他又建議，政府應為北上就業青年提供半年薪金津貼作鼓勵。

土地房屋問題上，柯創盛建議，政府應加大力度覓地建屋，例如加快新界東北及明日大嶼前期研究，並應考慮發展郊野公園邊陲及荒廢農地。他提出可運用土地收回條例覓地，並進一步研究是否應發展粉嶺高爾夫球場建屋。

周浩鼎建議，政府應盡快就《基本法》第104條有關公職人員宣誓問題立法，蔣麗芸則建議，政府應重新考慮聘請境外醫生，以解決醫療人手長期不足問題。