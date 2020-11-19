速龍防暴未展示編號　法庭裁違《人權法》　林卓廷促警立刻糾正

警方特別戰術小隊（俗稱速龍小隊）和防暴警員在反修例示威中，經常不展示警員編號。記協及多名市民入稟提出司法覆核，高等法院法官周家明早前一併聽取五案的陳詞後，今天（19日）頒下判辭，裁定不展示警員編號的做法違反《人權法》，並裁定現時投訴警察課和監警會的投訴機制不足夠。

已宣布辭去立法會議員的民主黨人權政策發言人林卓廷回應判決，形容是「遲來的公義」，他質疑警隊最高層容許前線警員不展示警員編號，顯示「警隊內部存在系統性縱容『警暴』」，促請警方立刻糾正有關做法。

林卓廷形容判決是「遲來的公義」。（羅君豪攝/資料圖片）

林：行動呼號太長 市民難辨識

林卓廷指，現時警員展示的行動呼號太長、繁複和不顯眼，在示威現場的混亂狀況下，要辨識行動呼號根本極度困難，又指更嚴重的問題是警隊高層「放任警員蒙面執勤」，即使市民能夠記得呼號，最終亦沒有辦法在認人手續認出涉事警員，令被指控涉及「警暴」的警員能以非常強的理由脫罪。

他又指，警員或會推諉投訴人記錯行動呼號，或者是其他隊員冒用其行動呼號，故市民根本不可能單靠行動呼號，確認涉事警員身份，情況等同「無王管」。林卓廷促警方應恢復展示警員編號，「如果行得正企得正，唔需要怕市民知道警員編號，無需要怕市民監察」。