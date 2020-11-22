林卓廷「預言」政權打壓七件事　疫情後續限集會示威、干預專業

泛民立法會議員早前因為公民黨郭榮鏗及專業議政梁繼昌等4人被港府DQ而集體總辭，民主黨前立法會議員林卓廷今日在節台節目中表示，沒有想過打壓的速度來得那麼快，作為政客即使面對囚禁亦很正常，自己不會後悔。 林卓廷指，港人必須努力不懈，認為威權政府會繼續針對記者、學術、司法人員、醫護專業、社工、公務員、民主派社運人士及支持者等。他相信，新一浪的打壓將包括七件事，例如在疫情過後繼續限制集會與示威，區議員及公職人員的宣誓將用於政治篩查候選人，不對中國共產黨忠誠者將被DQ。他亦相信，政府官員及建制派將經常發起誹謗訴訟，令民主派人士面對巨額款項及長期心理壓力。

涉及元朗721事件、被控暴動罪的民主黨立法會議員林卓廷批評，事隔一年多，調查尚未完成，被投訴的警官之一的李偉文甚至已離任，「連我受害人都告埋，佢地一個都未，緊係唔合理啦。」

林卓廷在香港電台英文節目指，自己上周已遞交了辭職信，記下自己在立法會的工作完結。他憶述自己十年前由廉政公署重返民主黨時，曾接受《信報》訪問指，「看中國的歷史，慶幸作為後代的我們仍可自由分享觀點、糊口，而無需面對流亡、監禁及斬首。」不過，現時再想，惟一未發生的只是斬首。他指，自己「從未低估共產黨的殘酷」，自己12歲時就發生六四事件，當重新加入民主黨時已準備好打壓日趨嚴重，「只是沒想過速度有如去年一樣快」。

他指，在威權統治下，作為政客面對囚禁很正常，自己不會後悔，認為是職業及責任所在，因為自己頑固及愛香港，始終相信終有一日全面民主將植根香港。

預言政權未來七個方向打壓

林卓廷指，港人必須努力不懈，認為威權政權會繼續針對記者、學術、司法人員、醫護專業、社工、公務員、民主派社運人士及支持者等。他相信，新一浪的打壓將包括：

一、區議員及公職人員的宣誓將用於政治篩查候選人，不對中國共產黨忠誠者將被DQ；

二、疫情過後公眾集會及示威活動將繼續受限，活動主辦者將被控嚴重罪行；三、 緊急情況規例將被用作藉口，藉以維穩、針對言論坦率的傳媒，以至封鎖網站以阻止公眾捐款支持社會運動；

四、干預不同的專業，由政府或準政府組織發牌，以控制專業人士的政治取態、凌駕專業本身；

五、根據政治效忠招聘政務官，全面檢視候選人的政治背景，方便政務官成為黨員；

六、政府官員及建制派會經常發起誹謗訴訟，令民主派人士面對巨額款項及長期心理壓力。

七、長期製造寒蟬效應，公民社會成員會認為除了自我審查別無他法，政權將鼓勵舉報文法，令人與人間的信任被破壞；屆時更多人會被迫離開香港，並被內地人所取代。

林卓廷形容，面對香港一直珍重的核心價值、系統快速崩潰，香港人難免感到傷心、失落，但認為世界亦正在改變，國際及本地政治環境一直在進化當中，政權面對的內部及外部壓力未來只會繼續上升，反問有誰可以阻擋歷史洪流。

他又強調，香港仍然是我們深愛的香港，港人需要團結，一起向前走，而民主派中人更需要將分歧放下，「因為大家都是極權打壓之下的示威者，需要結合最大的力量對抗政權打壓」，同時保持警惕及彈性面對政府的檢控。

引「安西教練」名言 呼籲年青人不要放棄希望

林卓廷指，理解近期的社會氣氛令部分朋友希望離開香港，但亦希望呼籲他們不要忘記大家的根本，盡量幫助其他人，繼續保持對改變的熱心，所有為民主及正義工作的人將東山再起。他又指香港人除了保持健康，參與民主運動時要跳出以往思維限制，要努力比政權更長命。林呼籲年青人繼續裝備自己，因為未來在他們手中，謹記漫畫《男兒當入樽》內安西教練的名言，「如果放棄，比賽就等於結束了。」

林卓廷指，他會繼續「企硬」，戰鬥，並與公眾在地區、網上以至街頭守護元朗721事件的真相，反撃不實指控及政府與建制派的虛假聲明。

最後，林卓廷感謝3.9萬名在2016年投票支持他加入立法會的支持者，想起只自參選的口號為「反貪腐、反圍標」，但似乎只是完成了一半的任務，現在已沒有天價的屋宇維修工程，被壟斷的翻新工作，不幸貪腐問題似乎變得更差，「當權者以市民的付出繼續當權」。