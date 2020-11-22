林卓廷質疑警方王百羽案取代廉署職能：恐變超級執法部門

警方商業罪案調查科今早（22日）分別拘捕曾參選立法會超級區議會的王百羽、其團隊成員李軒朗，及涉捐助他們的「U Made This」負責人陳梓謙亦被捕。曾任職廉政公署的民主黨前立法會議員林卓廷質疑，有關案件性質應屬《選舉（舞弊及非法行為）條例》範圍，根據廉署和警方長期共識，應由廉署調查。

林卓廷質疑，今次由警方取代廉署執法的先例一開，日後警方可用「串謀訛騙」、「洗黑錢」等指控，調查與選舉相關案件、貪污案，甚至以「公職人員行為失當」罪名為由，取代廉署職能，變成「超級執法部門」。

曾任廉政公署的林卓廷指，王百羽案的性質明顯屬於《選舉（舞弊及非法行為）條例》範圍，按廉署和警方長期共識應由廉署調查。（資料圖片）

林卓廷回應王百羽案指，據報道事件涉及選舉開支申報，認為案件性質明顯屬於《選舉（舞弊及非法行為）條例》範圍，按廉署和警方長期共識應由廉署調查，即使警方接獲舉報亦應轉介廉署，過往多年亦按此機制行事。

林卓廷指，警方雖然有權執行全港多項法規，但各執法部門各有角色和責任，質疑警方是否有意取代廉署調查選舉舞弊案件的功能。他亦要求廉署回應，是否已將調查選舉舞弊的職能拱手讓予警方。

另外，今年循新界東地區直選參選立法會的方國珊，亦申報了260萬元選舉開支。林卓廷指其開支本身疑點重重，要求執法部門以同一標準嚴肅調查案件，認為否則會令公眾質疑執法部門雙重標準，「放生自己友」。