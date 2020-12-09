郭偉强倡立法規管打擊網上假訊息　徐英偉：檢視是否有漏洞需填補

立法會會議今日（9日）復會，工聯會郭偉强就打擊在網上蓄意散播虛假及危害公共安全訊息，提出口頭質詢，他批評去年反修例風波中，有抹黑警方和煽動仇恨等虛假及危害公共安全的信息充斥互聯網，令「黑暴」越演越烈及社會撕裂，建議港府定立專項法例針對該等行為。 民政事務局局長徐英偉回應時指，各政策局一直密切留意網上的謠言及失實報道，一旦發現有不正確的訊息廣泛流傳，造成社會誤解或負面氣氛時，會立即透過不同渠道澄清，如新聞稿或社交媒體帖文等，以遏止謠言的散播及公眾的疑慮。 徐英偉回應質詢時語速極快，被郭偉强斥「一輪咀」是否因當局不肯立法而良心有愧，徐英偉其後表示會講慢些。

郭偉强指，現時香港並無專項法例針對蓄意散播虛假及危害公共安全信息的行為，反觀多國近年已就此立法，例如德國於2017年訂立的《社交網絡強制法》、法國於2018年訂立的《反資訊操縱法》及《反虛假信息法》等。郭偉强建議，當局應考慮制定專項法例，打擊該等行為。

徐英偉回應指，互聯網世界並非無法可依，大部分在現實世界中用作防止罪行的法例，都適用於互聯網，任何鼓吹他人犯法或網絡欺凌的活動，只要涉及刑事罪行就會受有關法律規管，如《刑事恐嚇罪》及《勒索罪》等；在網上發表危害公共安全的訊息，亦可能觸犯《煽動他人作出公眾妨擾罪》。

徐英偉稱，香港一直作為全球最安全的城市之一，惟過去一年的社會動盪令社會秩序及法治受到嚴重破壞，要扭轉局面需嚴正執法。但他表示，制定專項法例涉及多個複雜且具爭議性的議題，警方現時可透過現行法例打擊網上非法行為；局方亦會留意海外有關法例，檢視香港是否有漏洞需要填補。

徐英偉：法改會正進行研究工作

郭偉强反駁指，抹黑警隊並非一朝一夕，是多個虛假訊息疊加所致，政府亦非有三頭六臂可做完所有澄清工作。他批評，當局帶頭低估假資訊的威力，甚至要如《港區國安法》，要國家出手立法。徐英偉表示，法改會已成立小組委員會，研究科技被利用從事犯法活動的可能性。

馬逢國。（李澤彤攝）

馬逢國：網上假消息有組織、有部署



經民聯林健鋒表示，假消息泛濫嚴重危害本港金融國際中心的地位，例如年初有銀行被傳擠提，近日又有銀行被流言炒作，嚴重影響香港的金融聲譽。徐英偉回應指，執法上有多元性，就不同情景應有不同法例的聚焦及框架，研究工作正在進行，現階段並沒有新消息提供。

體藝文出界馬逢國表示，網上假消息經過有組織、有部署的散發，可發揮的威力非常驚人，又形容去年反修例運動是「不成功的政變」。他指出，目前的法律體系不足以應對假訊息對社會安寧的威脅。徐英偉就指，《港區國安法》有規管到相關行為。