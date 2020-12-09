元朗建制FB民調：逾99%市民支持DQ區議員　梁志祥倡設追溯期

特首林鄭月娥早前在《施政報告》中表明，將向立法會提交草案，修訂《宣誓及聲明條例》及《立法會條例》等本地法例，以完善宣誓安排及處理宣誓就職後違反誓言的行為。 元朗監察議會聯盟本月初發起網上投票，結果顯示，有98.1%投票市民表示，區議員是屬於公職人員， 99.5%市民認為參選及接受區議員任命前，必須宣誓擁護《基本法》及效忠特區政府。另外有超過99.4%投票市民認為，應該修訂《區議會條例》及《宣誓及聲明條例》，取消違反誓言的區議員資格。 民建聯立法會議員梁志祥認為，民調反映市民對現任區議員不滿，認為作為公職人員要宣誓效忠特區是理所當然的舉動。

民建聯梁志祥。（彭焯煒攝）

倡生效日期追溯至現屆區議會



元朗監察議會聯盟於本月3至8日透過Facebook進行投票，共有11,371人成功投票。



梁志祥在記者會上舉例指，大埔區議會曾不恰當地運用資源包括在探訪長者活動中，給予義工每人200元津貼，又說招募義工無公平程序，做法令人咋舌。另外在沙田區議會，梁志祥批評區議員不批錢給建制相關團體，亦有官員出席會議時「被禁錮」，及討論與區議會職權無關的事情。

梁志祥又指，有元朗區議員利用自己辦事處賣口罩，違反區議員守則，希望民政事務局能跟進調查，又呼籲執法部門跟進，否則會構成濫用公帑嫌疑。

議會聯盟促請，政府應立即修訂《區議會條例》及《宣誓及聲明條例》，就宣誓對象、內容、形式、細則、執行、管理及刑罰進行本地立法，及將生效日期追溯至現屆區議會，解除拒絕擁護基本法及效忠特區政府的區議員資格。

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周浩鼎：許智峯涉勾結外國勢力 執法部門應跟進

對於前立法會議員許智峯潛逃，民建聯立法會議員周浩鼎認為，事件非常嚴重，質疑許涉嫌嚴重欺詐及勾結外國勢力，強調執法部門應嚴肅跟進。他又指，近日接連有被告堂而皇之棄保潛逃，情況令人擔心，認為現時保釋做法違反一般法律原則，甚至是有系統性犯錯，強調司法機構應嚴肅檢視法官保釋命令，避免事情再次發生。