疫苗到港｜建制撐國產疫苗願身先士卒　籲勿妖魔化　泛民觀望居多

特首林鄭月娥今（11日）宣布，港府已與兩間製造商達成協議，包括內地生產的科興控股生物技術公司（Sinovac），首100萬劑可望最快明年1月來港，另一製造商為內地復星醫藥與德國BioNtech/輝瑞，首100萬劑亦最快明年首季來港。 不過，林鄭月娥指市民不能選擇接種哪款疫苗，認為現時有關疫苗有科學客觀評估，不需擔心，呼籲不要將問題政治化。疫苗終於到港，有建制派表明撐國貨願以身作則，希望外界勿妖魔化，但部分民主派則認為「命仔要緊」，暫時保持觀望。

麥美娟建議，政府可先安排立法會及區議會議員先接種疫苗，她願意以身作則。(資料圖片)

麥美娟：立法會、區議會議員應先接種

工聯會立法會議員麥美娟表示，其他國家都有採用內地疫苗，她相信政府採購疫苗的標準，認為社會不應對國產疫苗有偏見，「不應將抗疫混合政治」。但她指，有不少市民反映不欲成為首批接種疫苗人士，擔心若接種率不夠七成，將無助解決疫情，呼籲政府應思考如何提高市民接種疫苗的誘因。

麥美娟建議，政府可先安排立法會及區議會議員先接種疫苗，她願意以身作則，而市民接種疫苗後可免檢疫往返內地亦是可行做法，以增加市民接種誘因。

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陳恒鑌強調社會不應「妖魔化」內地疫苗，因政府是根據科學數據決定採購哪種疫苗。（資料圖片）

陳恒鑌：不信國產疫苗「可以唔打」

民建聯議員陳恒鑌指，港府能成功採購兩款疫苗是「交到功課」，認為市民可選擇是否接種疫苗，市民若不相信國產疫苗「可以唔打」，強調社會不應「妖魔化」內地疫苗，因政府是根據科學數據決定採購哪種疫苗。他建議，市民在接種疫苗後可以免檢疫14日回內地，增強市民接種疫苗誘因。

陳恒鑌表示，據他理解，科興疫苗與流感針性質一樣，以滅活技術製造疫苗，内地已有逾千萬人接種。但他同時指，由於復星醫藥疫苗需貯存在負70度的環境，對冷凍鏈有非常嚴格要求，擔心在運輸及貯存上或有困難，對港府而言是挑戰。

林卓廷林卓廷認為，疫苖的安全問題是最為重要，指國產疫苖在臨牀測試時曾出現問題。（資料圖片）

林卓廷駁林鄭「政治化」言論：最緊要安全

民主黨副主席林卓廷認為，疫苖的安全問題是最為重要，指國產疫苖在臨牀測試時曾出現問題，認為政府為港人注射疫苖前，需要確保疫苖的安全，又認為市民應該「有得揀」，讓市民選擇注射哪些國家的疫苖。他反駁林鄭「政治化」一說，強調疫苖「最緊要安全，唔係政治化呀，呢個係命仔嚟，（測試）出過事，信心係弱啲。」

黃碧雲促讓市民自行選擇接種疫苖

民主黨醫療政策發言人黃碧雲促請當局盡快向市民全面公開疫苗的臨床測試數據，及研究報告結果，讓公眾了解上述疫苗的成效及對不同年齡人士和群組的副作用為何，讓市民決定是否接種相關疫苗。



黃碧雲又認為，過往國產疫苗曾出現多種問題，若不公佈臨床數據，公眾會對該批疫苖缺乏信心，並促請政府容許市民有權選擇接種哪一種疫苗。

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