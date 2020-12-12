梁頌恆赴美尋庇護　稱離港因一直被跟蹤　爭「救生艇」予97後港人

《香港01》早前接獲消息，因宣誓風波被褫奪立法會議員資格的青年新政前召集人梁頌恆，數日前已離開香港，目前身處美國。港人海外組織「避風驛」昨晚（11日）發表聲明，引述梁頌恆指，已決定尋求庇護，梁頌恆昨晚亦在facebook上宣布，與香港的家人斷絕一切關係，並辭去青年新政的一切職務，今後言行與他們全無關係。 梁頌恆在本港時間今早（12日）召開記者會，表示自己已在美國華盛頓安頓。談到離開的原因，梁頌恆稱自己自9月底出獄後，一直被人跟蹤，包括在住所樓下守候，認為這些都是不好的信號，以及香港再不安全。他又提到，自己於11月30日離港後，在美已先後與政府官員及國會議員會面，期望美國能夠調整對華政策，例如考慮對香港金融系統作出制裁，以及為港人提供「救生艇計劃」。

+ 2 + 2 + 2

稱手機流量異常 離境時亦被跟蹤

梁頌恆在本港時間早上召開網上記者會，交代自己的最新去向。他解釋，離開是因為感到香港再不安全，自己自出獄後不斷被人跟蹤，為了防止有人得知自己長時間逗留在某一處理，經常一星期有2至3日需在外留宿；他亦曾試過電話流量異常，一張6GB的數據卡一日用完。梁頌恆又稱，到機場準備離境時，亦見到有可疑人士跟隨自己，但就沒有阻止自己離境。被問到與家人斷絕關係，是否家人亦被跟蹤，他就表示對於家人不會再作回應。



梁頌恆現時身處美國華盛頓，在當地港人的居所暫住，主要靠自己的積蓄維持生計，並計劃申請難民庇護。他表示，為確保能安全離港，自己起行前只有極少數人知道赴美計劃；最掛念的是在港的戰友及生活圈，希望有一日能重返一個屬於香港人的香港。梁頌恆又形容，去或留都是一個困難的決定，要選擇離開長大及為民主奮鬥的地方非常艱難。

被問到有本土派質疑自己是「鬼」（內奸），梁頌恆就稱從來只能證明自己是什麼，而不能證明自己不是什麼，承諾會努力做好爭取民主的工作。

梁頌恆透露，目前仍久法庭頌費約400至500萬元。（資料圖片）

曾與國會議員及官員會面 爭取「救生艇計劃」

梁頌恆解釋，很多選擇香港政治人物選擇到英國或歐洲，而到美國的人則較少，自己是出於分工的立場選擇到此做「國際線」的工作，及對香港民主運動有利的事情。他表示，過去的星期曾與國會議員及政府官員會面，形容對方反應正面。梁頌恆建議，美方可向1997年後出生、沒有BNO的港人提供「救生艇計劃」；他又認為，美方指制裁高級官員，難以阻止警察暴力及政治打壓，需要打擊中國命脈，如香港金融系統、禁止中資銀行採用SWIFT網絡系統及針對聯繫匯率等，才能逼使中方重返談判桌。

美國眾議院早前全院通過《香港人民自由和選擇法案》，梁頌恆認為，美國共和及民主兩黨就香港議題具跨黨派共識，自己會致力維持。他早前接受路透社訪問時，表示期望與美國候任總統拜登的顧問會面，敦促拜登加強向中國施壓；梁頌恆稱，暫時未與拜登過渡團隊聯絡，期望聖誕節假期前後可作初步交流。他又表示，與鄭文傑的「影子議會」及「美國香港民主委員會」（HKDC）都有合作空間，自己亦無另起爐灶的打算。

梁頌恆及游蕙禎被禠奪立法會議員資格後，被立法會追討已預給他們合共186萬元，即每人約需還93萬元。(資料圖片)

仍欠議員酬金及法庭訟費共約500萬元

梁頌恆四年前以「梁天琦Plan B」的姿態參加立法會選舉，成功當選，惟他與游蕙禎因宣誓風波被褫奪議員資格，二人更被控於2016年11月2日於立法會大樓「非法集結」，被判罪成，他於今年9月就案件向終審法院上訴失敗，即時入獄四周。出獄後的梁頌恆仍有一宗案件在身，今年立法會行管會因梁未有歸還薪津，以債權人身份入稟法院，要求頒令梁頌恆破產。

梁頌恆稱，93萬元的立法會薪津，他一開始就沒有打算處理，連律師都未有聘請。他又透露，自己目前亦拖欠法院400至500萬元的訟費尚未清還。