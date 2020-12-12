12港人潛逃｜李子賢家屬接第二封家書　要求代為承認香港罪名

12名港人今年8月涉潛逃離境，被扣押於深圳鹽田看守所近4個月。早前家屬收到12港人的親筆信，惟信件內容如出一轍，被質疑內容非出自被扣押人士之意願。前立法會議員涂謹申及朱凱廸，聯同12港人家屬今日（12日）再召開記者會講述最新情況。 李子賢父親指，上月26日收到兒子的第二封家書，要求家屬代為承認在港罪行，惟根據香港法例，家屬沒有權利代替不在港的嫌疑人認罪。李父補充指，李子賢離開前清楚表明拒絕認罪，質疑內地強迫李子賢認罪，剝奪李接受公平審訊的機會。 另外，鄧棨然家屬表示，較早前接獲通知，鄧的中銀戶口已被取消，戶口內所有款項將以支票形式退回，惟必須由本人領取。

李子賢父親指，上月26日收到兒子的第二封家書，要求家屬代為承認在港罪行。李父質疑，內地當局強迫兒子寫信，要求家屬承認香港罪行，意圖剝奪其接受公平審訊的機會。（廖雁雄攝）

李子賢父親質疑，內地當局強迫兒子寫信，要求家屬承認香港罪行，意圖剝奪其接受公平審訊的機會，李媽媽擔心，兒子被嚴刑迫供，因此被迫寫信要求認罪，又強調，李子賢在港時，已向家屬清楚表達意願不認罪。

「官派律師」要求寄上全家福

李媽媽續指，李子賢信中要求家屬寄出一張全家福，並收到自稱官派律師的人的訊息，再次要求家屬傳送全家福，李媽媽對此感到奇怪，質疑所謂「官派律師」的身份，並要求這名律師出示證明，惟遭拒絕，反指「叫你寄就寄」。李媽媽表示，收到兒子家書後曾經回信，惟根據香港郵政記錄，雖然所有家書均被門衛簽收，但未能保證可交到兒子手上，家屬曾要求內地官派律師跟進，對方亦只是敷衍了事。

涂謹申斥要求家屬代認罪無法理基礎

涂謹申指，要求家屬代替認罪的做法沒有法理基礎，直言根本沒有可能要求疑犯的父親，協助聯絡香港律師替其認罪。涂謹申補充，即使是官派律師亦有規距，如果想聯絡香港律師毋須透過家屬，兩地律師有溝通機制，批評內地連依法治國的標準都做不到。

一人中銀戶口被取消 銀行稱「商業行政決定」

另外，鄧棨然媽媽表示，早前收到中銀通知，指鄧棨然的中銀戶口已被取消，戶口內的款項可以支票形式取回，為必須由本人前往領取，家屬曾詢問中銀取消戶口的原因，銀行一方以「商業行政決定」為由搪塞了事。