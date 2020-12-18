政壇諸事町｜批健吾冷嘲熱諷抗爭運動　區諾軒呼籲友人「unlike」

前立法會議員區諾軒昨日（18日）於社交網站，呼籲逾千名讚好了KOL健吾Facebook專頁的朋友「unlike」，他批評健吾經常冷嘲熱諷抗爭運動，形容其行為「同（新民黨成員）李梓敬一樣嘔心」。 熟悉日本文化的區諾軒更承諾，指如有100人「unlike」其專頁，就會出文介紹日本拉麵，如果「unlike」數字再多，就會介紹日本清酒、隱世秘店，自言「寫日本飲飲食食，一定做得比佢（健吾）有水平」。 貼文發出後數小時，已經有逾一百人「unlike」健吾Facebook專頁，區諾軒稱「一定找數」。

健吾反駁：呢種人救到香港咩呢？



事緣區諾軒昨日（18日）於社交網站批評KOL健吾，不時在電台節目及網絡諷刺羅冠聰、周庭等人，「扮企係反政府陣營，根本打自己人時間多過乜」，呼籲逾千名讚好了健吾Facebook專頁的朋友「unlike」。

區諾軒指，多年前認識健吾時「唔係咁既人」，亦嘗試過體諒他，但認為健吾的定位不變的話，「你就一日等如李梓敬」，希望對方「回頭是岸」。

健吾之後在Facebook不點名反駁，指從政者最忌同 KOL 比較，自言只在乎向網友交代，「我有時都唔明，呼籲人unlike 我嘅『政工作者』，佢哋倡議過咩？鬥贏共產黨未？鬥唔贏共產黨就鬥我，呢種人救到香港咩呢？」