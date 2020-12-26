政圈風聲｜省市政協會議下月開鑼　疫情嚴峻港區政協免北上開會

全國人大常委會敲定明年3月5日召開全國人大會議，全國政協會議則定於3月4日開幕，毋須如去年般因新冠肺炎疫情押後會議。 在3月全國「兩會」舉行之前，內地各省、市政協會議於1月率先開鑼，但受制於香港疫情高居不下，據聞身兼內地省市政協的本港政商界人士，已收到有關方面通知，下月初毋須北上開會。 有市政協委員透露，曾向當局表明有意親回內地開會，但獲告知地方政協不獲豁免檢疫，換言之，在開會前後都需要分別隔離檢疫至少14日，北上無望。

難豁免隔離檢疫

據悉，北京市政協會議定於明年1月22至26日舉行，多名本港政商界人士為「特別邀請人士」，如恆地副主席李家誠、新地執董郭基泓、民建聯立法會議員劉國勳、鄭泳舜等。其他省、市政協於1月起陸續召開，港區政協遍佈全國，例如著名導演周星馳是廣東省政協委員。

不過，多名省、市政協港人近日已收到當局通知，今年不必北上開會，有政協指本來考慮如期開會，但礙於當局表示需要隔離檢疫14日，而且回港時亦無豁免，即加起來將近需要隔離檢疫一個月，慶幸內地方面作出安排，令他們毋須舟車勞頓。



去年5月，港區全國人大代表、政協委員上京開「兩會」，一行人在香港集合，先赴深圳檢測，之後再坐包機到北京，回港時亦取道深圳，返港時毋須14日隔離檢疫，但省、市政協今次未享有此待遇。

全國人大會議明年3月5日召開。（資料圖片）

預留時間視像開會



另有屬直轄市的政協指，暫未收到正式通知，但知道不少港人政協都已獲當局知會，估計在開會需要隔離的前題下，不會有太多人打算赴會。



有北京市政協表示，有關訊息並非正式通知，但獲知會屆時可預留時間參與網上會議，料多日會議期間，總有會議可透過網上參與。他指，不同省、市的政協會議安排各有不同，例如大部分省、市都會在農曆新年前開會，但亦有部分省習慣留待新年後才開會。