林鄭述職︱習近平「充分肯定」　破中央不滿傳言　林鄭人氣回升？

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-01-28 14:52

特首林鄭月娥原定去年12月上京述職，惟一直未能成行，政界眾說紛紜，有指本港爆發第四波疫情，林鄭需留港應對，甚至傳出中央不滿港府抗疫表現。林鄭昨透過視像述職，領導人在成績表上的評語，值得注視。 北京一直要求港府把抗疫當作頭等大事來抓，國家主席習近平會見林鄭時表示，對本港疫情「很關心、很擔憂」，全國港澳研究會副會長劉兆佳指，「很擔憂」的語氣相當重，中央將要求港府日後以更強硬手段了結疫情。 對於習近平稱讚林鄭在大是大非問題上勇於擔當，對其表現「充分肯定」，劉兆佳直言，中央在公開場合從來都撐特首，支持說話只是大局為重，穩住管治信心，但實際上本港建制內部亦有很多不滿林鄭聲音。

劉兆佳接受查詢時分析指，習近平期望林鄭的工作能夠以配合中央壯大、發展愛國力量，而重中之重仍是盡快結束疫情，以免影響本港政局穩定性。（資料圖片）

劉兆佳：支持特首旨在穩住管治信心 憂港政局不穩

劉兆佳表示，「充份肯定」的說話只是針對維護國家安全的部分，並非針對林鄭的整體工作。他坦言，從中央的角度看，支持特首的說話只是大局為重，穩住情況，因為中央不能令人對特區管治失去信心，否則不止不利香港，更是不利國家，因此不管中央對特首的評價如何，在公開場合都會表示支持。他直言，本港內部力量仍有很多矛盾，建制內亦有很多不滿林鄭的聲音，政局始終不太穩定。

至於習近平稱「很關心、很擔憂」香港疫情，劉兆佳認為，習的語氣相當重，指本港疫情持續一年仍未受控，中央無辦法對此表示支持，但習提到中央「已經並將繼續採取一切必要措施，全力支持香港特別行政區抗擊疫情」，即代表支持港府日後以更強硬手段了結疫情，為港府掃除障礙，期望疫情完結後，香港能為國家發展作出貢獻，否則兩地人員無法往來，只會拖大灣區的後腿。

在涉及國家安全等大是大非問題上，你立場堅定、敢於擔當，展現出愛國愛港的情懷和對國家、對香港高度負責的精神。中央對你和特別行政區政府履職盡責的表現是充分肯定的。 習近平評林鄭月娥

蔡子強料疫情處理或影響班子留任

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強則指，習近平用了「很擔憂」的字眼，已是明確指示港府需要處理好疫情，指中央以往很少在述職時用上「很擔憂」字眼，對港府肯定說不上滿意，但會否演變為不滿，則視乎港府如何應對。



他相信港府如能處理得好，不需太擔心，但如果長期沒大進展，則有機會影響到下屆港府班子中有誰能夠留任，「多少可算留低了尾巴」。

蔡子強提到，習近平發言時多次強調「愛國者治港」，相信會有後着，例如從宣誓層面或選舉制度上改革，相信今年兩會過後會更為明確。

▼林鄭1月23日巡視受限區域▼

+ 2 + 2 + 2

有行政會議成員表示，林鄭上月未能上京述職，未見對方因此「謝咗」，反而是加大力度應對防疫工作，以「清零」為目標，近日更出動「封區」招數，在抗疫表現上算是「有功課交」。

至於習近平稱讚林鄭立場堅定、有擔當，該行會成員認為，林鄭堅實執行《港區國安法》，恢復社會秩序，亦因此被美國制裁，對北京來說是表現忠誠，也是落實「愛國者治港」，相信有助林鄭信心，但中央是否支持連任她特首，仍是言之尚早。