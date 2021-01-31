BNO｜陶傑指北京反制措施到此為止　英國助達成「留島不留人」

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-01-31 16:06

英國放寬港人以英國國民（海外）護照（BNO護照）入籍英國的移民計劃，今（日）開始接受申請，中方反制，同日不再承認BNO護照作為旅行證件，港府亦跟隨。



陶傑今（31日）出席港台節目《城市論壇》時指，對中央反制措施不用太「情緒化」，英國推出BNO措施其實是在「幫緊中國同幫緊香港」。他說現在英國推出BNO「5+1」措施，正正幫中國和香港做到「留島不留人」，是「好事不是壞事」，不明白為何那麼多人要被「激到紮紮跳 」。

陶傑出席香港電台《城市論壇》節目。（香港電台Facebook截圖）

預測約十多二十萬人「起動」 部分人或半途回流

陶傑今日出席香港電台《城市論壇》節目，他指預測移民人數意義不大，要視乎未來五年香港政治經濟走勢，部份人以BNO前往英國定居，都可能半途回流，未必可以完成「5+1 」整個限期，而他個人預測約有十多二十萬人「起動」。他分析指因疫情等負面因素影響，如每日確診人數過萬等，「香港人很怕死」，留港行規道矩不違反國安法，「仲有條命」，因此很多港人可能因此卻步。他亦認同林鄭月娥日前指英國醫療系統目前承受巨大壓力是事實。

陶傑又指自港版國安法推出以來，香港人很緊張，但亦有「親中愛國者」，如科技大學雷鼎嗚博士就曾表示香港有二、三十萬人離開，對國家及香港絕對是好事，可以完成人力資源替換，其支持者更表示「留島不留人」，因此他說英國推出BNO措施其實是在「幫緊中國同幫緊香港」。

香港科技大學經濟學系前系主任雷鼎鳴，去年7月4日出席工聯會圓桌會議時稱，修例風波下，「黑衣人」對社會的傷害是令青年「燒壞腦」，應該讓那些青年移民離港，最有效是有30多萬人移民，令本港人力資本可「換血」，此後樓價可望回落，而願留港又思想正路的青年則有升遷空間，形容這是「騰籠換鳥」，騰空位置吸納更多內地人才及國際科技專才，令香港成為國家級人才中心。

估計北京反制「到此為止」 有「殺著」應現在出台

而就雙重國籍問題，陶傺認為就目前中方聲明而言，「保留權利」的字眼，以中央政府過往慣例就等於「到此為止」。他認為如果中方有其他學者所說的「凌厲的殺著在後」，又怎麼會留到最後。他指制裁措施最起碼是制止在香港出現「逃亡潮」，重點不是阻止港人人回流而是阻止港人離開，如果是有方法保持國際形象、面子和尊嚴，有什麼「殺著」都應現在出台。他說除非日後政府內部有人「撥火」，指移居英國港人在外「風流快活」，才難保中央「情緒高漲」會再制出措施。

就移民令資金外流方面，陶傑表示英國更加是「幫香港」，因為自董建華、梁振英、林鄭月娥上台以來，一直投訴香港樓價太高，令年輕人無法置業，現在大量移民若令樓價下跌，將令更多人「買得起」，協助香港完成經濟改革調整。他又強調以上只是從經濟角度分析，不理「政治唔政治個啲野」。

學者預計二至三十萬人移民 最後有十多萬人回流

同場的香港公開大學趙雨樂教授亦指二至三十萬人伸請居英應該是「實數」，但最後會有十多萬人回流。他憶述當年九七移民潮大概亦有二、三十萬人離港，但當政局回穩會有很多人回流，因此一加一減之間未見有很大影響。他又說，香港是流動城市，每年都有人移民，今年只是「時機巧合」。

趙強調，中央反制措施理所當然，中英聯合聲明已訂明香港人是中國公民，英國如果「記性好」，不應在此時打破之前的默契，而中國政府在反制措施上已經很克制，他預測未來取得居英權的港人，會失去中國居民和香港永久性居民資格，在選舉權方面有所限制。

湯文亮：香港銀行未見大幅撤資

另一講者紀惠集團行政總裁湯文亮則指，香港銀行未見有大副撤資現象，最初約十幾萬人左右離港，當他們移民後生活良好，可能會再多人去，反之若當多人回流，前往的人數也會減少。他認為港人多持有特區護照，中方目前反制措施效力不大，表示保留採取進一步措施才是重點，將來或許會落手處理雙重國藉問題。

另外同場的香港教育大學亞洲及政策研究學系講師關仲然，認為因疫症關係，即使很多人想移民英國，也可能先觀望；以後移民英國並不容易，現在有了BNO「5+1」計劃相信容易很多，對專營其他地方移民的投資公司影響很大。他認為最初不會有很多人移民英國，但疫情放緩後，會有更多港人前往。

他又特別提到，「不要忘記林鄭(月娥)對陳志雲真情剖白時說」，過去很多年她最開心的日子是在英國，所以她的「全家福」合照都是那裏拍的，上網亦找不到第二張在香港拍的全家幅。