12港人潛逃｜李子賢3月22日刑滿　母探監後指兒子充滿正能量

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-01-31 17:55

12港人潛逃案本月初判刑，2名未成年者獲不起訴並送返港，其餘10人分別被判囚7個月至3年不等。其中李子賢母親日前在內地完成隔離程序，成功到鹽田看守所探望兒子。 李子賢母親今天（31日）透過facebook「12港人關注組」專頁憶述探監經過，指兒子將於3月22日刑滿，又指會面過程「同平常同佢傾計一樣」，期間有講有笑，形容兒子「充滿正能量」，「佢仲隔住個芒錫左我幾啖...goodbye kiss 呀！好甜，我幾辛苦都值得啦。乖仔」。

見面及視頻探訪各一次 「會面過程同平常傾計一樣」

李子賢母親表示，自己已回到香港，在內地分別與兒子進了一次面見探訪和一次視頻探訪，她形容李子賢「充滿正能量」，「1月份令各位擔心真係唔好意思，我已經番到香港。我同仔仔面見探訪一次、視頻探訪一次。子賢都好好，會面過程同平常同佢傾計一樣，有講有笑，佢都充滿正能量嘅。」

李子賢母親指兒子將於3月22日完成服刑，「子賢話3月22日就刑滿喇；我同佢講媽咪會在移交嘅地方..等佢番嚟；佢話咁香港見啦！」

李母為兒子準備一些貓的照片和歌詞，包括張國榮的《沉默是金》和周杰倫的《麥芽糖》，又說：「佢仲隔住個芒錫左我幾啖...goodbye kiss 呀！好甜，我幾辛苦都值得啦。乖仔。」