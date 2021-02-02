國安法｜泛民老將鄭宇碩離港赴澳洲　稱助年輕港人牽線國會及政黨

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-02 12:26

《港區國安法》生效後，香港掀起移民潮，不少民主派人士亦選擇離港，移居海外。有報道指，民主動力前召集人、「真普選聯盟」前召集人鄭宇碩已離港移居澳洲，他去年12月曾在網台節目時透露身處澳洲，在當地協助年輕民主派接觸澳洲國會議員及政黨。 香港民意研究所副行政總裁鍾劍華接受《香港01》查詢時表示，以他所知鄭宇碩目前的確不在港，但不知道他會否在海外定居。

稱助當地港人求職、覓學校

《星島日報》指，鄭宇碩去年6月27日主持「自由亞洲電台」節目《碩破天驚》後，節目組宣布其因健康狀況須休養，由鍾劍華代為主持節目，當時有傳鄭宇碩於8月已離港。

鄭宇碩去年12月在網台節目中表示，自己正身處澳洲，在當地會為年輕的民主派人士擔任中間人，透過其他澳洲朋友，協助他們與當地國會議員及政黨接觸，又稱會幫助年輕港人澳洲求職、尋覓學校和住所等。

他在節目中談及對香港前景的看法，他估計香港未來數年在人權、民主方面取得重大突破的機會非常低，政治壓力越來越大，認為是否移民是個人決定，相信大部分明白大家暫時「做唔到啲咩」，但不會出賣港人，亦不會「心服」。

鍾劍華接受查詢時表示，以他所知鄭宇碩目前的確不在港，但不知道他會否在海外定居，又稱過往鄭宇碩「久唔久就會去澳洲」，有機會退休後「澳洲、香港兩邊走」。

鍾劍華。（資料圖片）

曾被指控收美國研究院捐款

現年72歲的鄭宇碩年輕時在澳洲留學，其後取得澳洲國籍，1991至92年曾擔任港英政府中央政策組委員。他於1997年回歸前主動放棄中國國籍，其後曾擔任民主動力召集人、「真普選聯盟」召集人，主力協調民主派選舉事宜，以及為民主派協調出共同的普選方案。他於1992年起擔任香港城市大學政治學教授，至2015年退休。

2018年，曾任鄭宇碩研究助理的張達明，出書聲言要踢爆2014年由鄭宇碩牽頭的「真普選聯盟」和佔中運動「勾結外國勢力禍港」的幕後證據，指控「真選聯」曾接受美國國家民主基金之下美國國際民主研究院（NDI）的捐款。