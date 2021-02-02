港大憂《地厚天高》放映會違國安法　籲學生會停辦　或出保安阻止

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-02 18:21

港大學生會原定在本月3日、5日及8日放映紀錄片《地厚天高》，惟學生會稱校方多次就放映會「有可能違法」展開討論，《港大校園電視報》引述消息人士指，校方於會議中表示不同意校內舉辦「有可能違法」的活動（包括港區國安法、預防及控制疾病條例等），若學生會堅持舉辦放映會，校方或會出動保安人員阻止同學參與放映會。

記錄片《地厚天高》由港大校友林子穎執導，內容記錄前本土民主陣線召集人梁天琦在2016年參選立法會的經歷。（資料圖片/羅君豪攝）

記錄片《地厚天高》由港大校友林子穎執導，內容記錄前本土民主陣線召集人梁天琦在2016年參選立法會的經歷。學生會外務副會長鄭凱盈今（2日）向港大校園電視報表示，學生發展及資源中心（CEDARS）曾主動聯絡學生會中央幹事，多次討論放映會「有可能違法」之處。

報道：校方關注「光時」等字眼 憂學生會面臨極高風險

根據《港大校園電視報》報道，校方向學生會中央幹事發出的文件指，《地厚天高》部分片段具法律風險及法律後果，又稱相比去年十月和十一月，現時《國安法》在執法上變得更嚴厲及棘手。

校方認為電影中某些字眼及言論會引起另一派別人士（opposition party）及執法機關的關注（undesirable attention），包括「以武制暴是我們唯一的出路」、「香港獨立」、「光復香港，時代革命」等字句。校方稱若學生會在校內公開舉辦三場放映會，學生會和活動發起人將面臨極高風險。