譚耀宗：中央重視國產疫苗供港請求　盼與譚惠珠到學校簡介國安法

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-02-05 11:46

36名港區全國人大代表早前向人大委員長栗戰書遞交聯署信，請求中央向香港提供國產疫苗。全國人大常委譚耀宗表示，中央重視有關請求，但暫時未知疫苗何時能送抵香港。 對於教育局向學校發出通告，就《香港國安法》實施向學校提供行政及教育指引，譚耀宗強調在學校推廣國家安全教育十分重要，若有機會他願意聯同基本法委員會副主任譚惠珠到學校，以圖文並茂及通俗易明方式向學生作簡介。

香港再出發大聯盟今日到灣仔警察總部向警方送感謝信及物資，當中包括口罩、朱古力餅及涼茶等，表示心意及祝福。

譚惠珠：注射後「全無反應」 冀市民盡快接種

譚惠珠主動談及部分港人對疫苗有疑慮，她表示，自己年屆75歲，已注射第一次疫苗，注射後「完全無任何反應」，又指現時「一針難求」，希望市民在疫苗到港後都可盡快接種。

被問到3月的全國兩會會否討論有關BNO及中國《國籍法》事宜，譚耀宗指，目前僅得悉兩會將審議有關國家十四五及2035年規劃，至於有否關於香港的議題則不清楚，要到會議開始前才有答案。

至於區議員宣誓問題，譚惠珠認為，政府修例時包涵區議員是好的發展，她相信在立法過程中會有所規限，她對此表示支持。