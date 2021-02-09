新冠疫苗｜豁免科興數據登期刊　林鄭稱處事「不僵化」：勿滲政治

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-09 12:12

衞生署早前向疫苗顧問專家委員會提交中國科興疫苗的臨床數據文件，惟數據未有在國際權威醫學期刊刊登，被質疑是降低標準。 特首林鄭月娥今天（9日）表示，做法並無降低引入疫苗的標準，指由於疫苗需作「緊急使用」，法例可豁免三方面資料的「是旦一種」，認為反映政府的處理手法不僵化。

籲小部分人勿滲入政治成分

林鄭月娥指，在當前法律框架下，引入疫苗需考慮三項因素，包括臨床數據、疫苗在其他國家監管機構的報告，以及有否在學術期刊刊登有關數據。

她指由於新冠疫苗被視為「緊急使用」，因此在599K章的法例要求下，疫苗只需滿足三項因素中其中兩項要求，只要有足夠理據作緊急使用，或另一種因素證據很強，不一定有齊所有資料才獲認可，但最終需要由專家委員會認定，推薦給食物及衞生局局長，批准在香港應用，強調不能僵化處理。

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出事誰負責？ 林鄭：政府設保障基金索償

林鄭又指，政府已購入2,200劑疫苗，足夠全港市民接種，強調政府有決心為全民接種新冠疫苗，希望很快可開始接種，但由於全球疫苗供應緊要，來港的時間或有影響，但她希望市民要以客觀、科學看待疫苗，不要因小部分在疫苗議題上滲入政治成分，影響市民接種的誘因。

林鄭說，過去需要長時間研究新疫苗，但各國在今次情況下也走特快途徑，批准疫苗可緊急使用，因此香港亦在法例上作全新安排。她強調在處理不同疫苗上並無任何偏頗，認為現時市民最想有針打。

至於市民接種疫苗後出現不良反應，屆時由誰負責，林鄭說專家並無個人責任，政府會成立保障基金，若市民在接種疫苗後有問題，可向基金索償。