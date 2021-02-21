六四記念館下周二復館　支聯會辦展覽　悼念司徒華逝世十周年

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-02-21 21:10

因應疫情稍為放緩，支聯會今天（21日）表示，「六四記念館」將於下周二復館。今年1月2日是支聯會創會主席司徒華逝世10周年，支聯會將在復館當天至3月底舉辦專題展，展出司徒華的語錄、手稿、寫揮春所用的文房四寶、專訪片段等，希望公眾回顧司徒華生平及爭取民主自由的過程，反思未來前路。 支聯會維園年宵花檔早前被終止營運，被問到會否擔心展覽同樣被打壓？支聯會主席李卓人表示，「唔怕但不能不怕」，他稱「唔怕」是因為支聯會一直光明正大，堅持五大綱領，但「不能不怕」是由於現時的紅線沒有軌迹可測，隨時會殺到。李卓人強調，支聯會將無畏無懼繼續工作，今年仍會堅持到維園燃點燭光。

售近百張「華叔揮春」 籌得4,900元

支聯會早前在「六四記念館」閉館期間，在網上舉辦悼念司徒華的10周年展覽，暫錄得5,800次瀏覽，支聯會亦在除夕和大年初一、二售出近百張「華叔揮春」，共籌得4,900元。李卓人提及，若今年六四晚會不能如常舉行，支聯會將難以籌募未來一年的營運經費，冀巿民能以月捐方式支持他們。

李卓人表示，每逢農曆新年，過往司徒華都會書寫揮春，向港人送上祝福，他相信今年最多人想要的揮春，將會是「好人一世平安」。李卓人又指，司徒華生前曾說，民主路上「成功不必我在，功成其中有我」，他認為這番話值得香港人參考，能讓大家能沉實地面對未來。

支聯會在除夕和大年初一、二售出近百張「華叔揮春」，共籌得4,900元。（李澤彤攝）

引司徒華生前說法：愛國不等於愛黨或政權

有消息指，港澳辦主任夏寶龍明日將出席全國港澳研究會會議，為「愛國者治港」下定調。李卓人質疑對方有何資格為愛國者定義，形容是專制政權的行為。他又引述司徒華生前的說法，指愛國不等於愛黨或政權，愛國是要愛人民，若剝奪人民自由、民主的權利，只是愛自己及其政權，並非愛人民。