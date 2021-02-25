愛國者治港｜大孖沙紛表態　郭炳聯稱應有之義　李澤鉅：天公地道

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-25 18:30

港澳辦主任夏寶龍日前發表講話，為「愛國者治港」定調。多個「大孖沙」連接表態支持。身兼全國政協委員的新鴻基地產集團主席兼董事總經理郭炳聯今天（25日）回應傳媒查詢時表示，支持和擁護夏寶龍表明「愛國者治港」是「一國兩制」方針的應有之義和核心要義。 郭炳聯形容，香港的管治權只有牢牢掌握在愛國者手裏，才能為香港的長治久安和繁榮穩定提供重要基礎和保障，讓香港更加凝心聚力，團結起來發展經濟，改善民生，香港明天一定會更好。

李澤鉅日前接受《文匯報》訪問，稱認同夏寶龍的講話。（資料圖片）

李澤鉅：試問世上哪有國家找不愛自己國家的人去治國？

全國政協常委、長江集團主席李澤鉅日前接受《文匯報》訪問，稱認同夏寶龍的講話，他說：「試問世上哪有國家找不愛自己國家的人去治國？由愛國者管理地方，世界各國盡皆如是，天公地道。」

全國政協委員、信和集團主席黃志祥對夏寶龍的講話表示擁護和支持。黃志祥指，愛國是每一個社會公民都要擁有的，稱「一國兩制」是香港穩定繁榮的根本保障。香港的管治權只有掌握在愛祖國、愛香港的中國人手裏，才能確保「一國兩制」行穩致遠，不變形、不走樣。管治香港的人士必須效忠國家，效忠香港特區，形容這是「天經地義」。

信和置業主席黃志祥（左）（羅君豪攝）

信置黃志祥：祖國好 香港會更好

黃志祥續指，每當在香港最需要的時候，中央政府都給香港關心和支持，「去年6月，全國人大常委會通過了《港區國安法》，香港社會迎來了由亂轉治、回歸理性的良好開端，香港迎來繁榮發展的黃金時代。」他又說：「香港好，祖國好。祖國好，香港會更好。」

黃志祥相信，有國家的大力支持，只要特區政府以至社會各界團結一致，齊心協力，按照中央政府指引的方向和英明部署去做，嚴格依照《憲法》和《基本法》辦事，集中精力應對香港當前的各種挑戰，香港明天一定會更好，香港的「一國兩制」一定會沿着正確的方向行得更穩、得更遠。

香港地產建設商會前日（23日）發表聲明，指出夏寶龍強調「愛國者治港」是「一國兩制」方針的核心要義，有利推動「一國兩制」實踐行穩致遠，地產建設商會就「愛國者治港」原則，表示贊同和支持。聲明續指，自回歸以來，「一國兩制」一直是香港繁榮穩定和拓展國際貿易的基石。「愛國者治港」有利香港社會凝聚共識，政府得以開展各項計劃發展經濟，改善民生，以至充分發揮香港國際金融中心和貿易樞紐的優勢。

去年人大立國安法 四大地產商接連表態

全國人大常委會於去年5月制訂《港版國安法》草案條文，當時本港四大地產商掌舵人亦有向傳媒表態。其中，李澤鉅表示，香港目前正處於政治動盪和商業不穩定的氣氛中，期望相關草案能夠穩定香港局勢，幫助香港社會和經濟回復正常。當時郭炳聯表示，國家安全是「一國兩制」行穩致遠的重要基石，訂立港區國安法可有效締造香港安定有序的投資、營商和社會環境，保障市民大眾的利益，鞏固香港國際金融中心地位。

新世界主席鄭家純指出，對於一切可以保障國家安全，維持香港繁榮穩定和促進特區長遠發展的法律及政策表示支持，相信有關法規會為本港建構更平和的營商環境和社會氣氛。恒地主席李家傑表示，訂立香港國安法，正是為了維護香港的長治久安，若失去和平和穩定，繁榮和發展就無從談起，香港的經濟地位也難以保存，並強調當務之急是要不遺餘力地去保就業、護民生，全力以赴去振興經濟、刺激消費、保護市場，這一切都必須在國家安全和香港社會穩定得到保證的情況才能進行，否則任何努力亦屬徒然。