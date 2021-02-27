政壇諸事町｜郭芙蓉廖添誠拉埋天窗　李慧琼葉劉同賀兩黨「聯婚」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-02-27 15:07

建制派有喜事！民建聯「小花」、葵青區議員郭芙蓉及新民黨社區主任廖添誠今日（27日）正式「拉埋天窗」舉行婚禮。現場雲集建制派人士，兩黨主席、民建聯主席李慧琼及新民黨主席葉劉淑儀當然是座上客，更擔任二人的證婚人，見證兩黨「聯婚」。

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李慧琼讚郭芙蓉：市民心目中的巨人

李慧琼上載與葉劉和一對新人的合照到Facebook，祝福二人永結同心，百年好合，又讚揚郭芙蓉是民建聯其中一位非常優秀的議員，「不要看她嬌小玲瓏，她在議會、在社區，為市民發聲爭取改善民生時，絕對是市民心目中的巨人。」

她稱，得知廖添誠是葉劉非常欣賞的年青人，「葉太是香港政壇舉足輕重的領袖，閱人無數」，相信葉劉欣賞提拔的人，一定非常優秀，所以她對廖添誠很有信心。她又指，有人形容今次是民建聯嫁女、新民黨娶新抱，相信雙方家長都跟葉劉和她一樣，十分滿意郭芙蓉這位新抱和廖添誠這位女婿。

葉劉：最理想每年添丁 增添更多小黨友和愛國者

葉劉說，兩人公認是「朗才女貌，佳偶天成」，她非常榮幸獲邀成為一對新人的證婚人，並指兩人相識於清華大學EMPA公共行政管理課程，每個周末均需到深圳上課 ，「正所謂『書中自有顏如玉』，添誠幾經努力下，終於追求到這位民建聯掌上明珠、才貌相全的區議員，我感到十分高興及欣慰。」

葉劉稱，廖添誠是獨生子，祝一對新人百年好合外，也祝願兩人盡快早生貴子，「最理想是每年添丁，讓我們與民建聯親上加親，增添更多小黨友和愛國者。」

民建聯立法會議員陳恒鑌亦在Facebook恭喜一對新人，祝福他們百年好合，早生貴子。