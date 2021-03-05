35+初選｜指保釋結果極度嚴苛　岑敖暉家屬批評資訊極不流通

撰文： 羅堃怡 最後更新日期： 2021-03-05 00:19

47名涉發起或參與去年「民主派35+初選」人士，被起訴違反《港區國安法》「串謀顛覆國家政權罪」。案件於3月1日提堂，展開「馬拉松」式聆訊，昨日（4日）終於完成處理全部被告保釋申請。總裁判官蘇惠德將案件押後至5月31日再審，另准15名被告保釋，惟律政司立即提出覆核，相關被告需繼續被扣押。 被告之一的岑敖暉周三（3日）晚9時許，報稱不適及四肢無力，臥擔架床上由救護員送入醫院。家屬昨日就保釋結果於社交媒體上回應，稱早有心理準備，並且將會就今次結果上訴至高等法院，又指雖然有15名被告獲准保釋，但律政司馬上提出覆核，並要求扣押全部被告，「結果極度過於嚴苛」。

岑敖暉家屬指警方提早個多月進行拘捕，將47名被告帶上法庭，進行長達4日的審訊，期間禁止所有家屬在一庭旁聽，各被告完全沒有見過自己的親人。家屬回應又提到即使此案關乎重大公眾利益，傳媒都不能報導審訊內容，法庭外有電視，但沒有進行轉播。

他批評「今次的審訊過程中，資訊亦相當不流通，令人相當懷疑在國安法下，進行秘密審訊的可能」。而且控方要求將審訊押後3個月進行搜證，對所有被告和家屬都非常不公及無理，他本人亦非常傷心及憤怒，最後希望大家繼續支持47名被告。