梁振英：赴美或搗亂立法會者肯定不愛國要排除　籲建制「不要怕」

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-07 14:56

北京出手改革香港政制，落實「愛國者治港」，全國政協副主席、前特首梁振英接受央視訪問時表示，可透過排除法評估一個人是否「愛國」，他認為「愛國者」有一定定義，但是不愛國者，甚至違反國家利益、危害香港利益的人，例如走到美國，或者立法會裡面搗亂，肯定要排除出去。 梁振英又提到，他經常在社交媒體直接點名「亂港分子」，是要向社會發出信息，建制派不要怕、不能怕，因為道理在建制派這邊，建制派是站在政治、道德高地，應該是亂港分子怕建制派。

重提黃毓民掟杯事件 梁：不改革永無寧日

梁振英表示，未來仍有很多工作去完善香港選舉制度，他不會低估難度，除了完善選舉制度，仍有本地法律的修改工作，之後仍有幾場選舉要好好落實，達到修法的原意，預計這個工作至少持續一年。

他提到，2019年，香港相當大的一批反對派當中的立法會議員、選舉委員會委員、區議員跑到美國，藉住反修例風波，要求美國制裁中國制裁香港，這些人勾結美國，一方面撈政治本錢，有自己的政治圖謀，要是不完善選舉制度，恐怕下次選舉，他們還會連任，對整個現狀是一個衝擊，而完善選舉制度，就可以解決由於制度漏洞而出現的政治問題。

2014年7月，立法會議員黃毓民在立法會答問大會上掟玻璃杯，玻璃碎片近散佈時任特首梁按英附近位置。梁其後報警，黃毓民因而被控普通襲擊罪，最終脫罪。（資料圖片）

梁振英重提他出任特首時，政府的議案、財政預算案，或者成立創新科技局等等，被部分反對派拉布，立法會的秩序非常差，不點名批評時任立法會議員黃毓民拿一個玻璃水杯摔向他的講台，這些都是「永無寧日」的體現，對施政造成很大障礙。

▼現時行政長官選舉委員會4大界別▼