政壇諸事町︳劉頴匡獄中寸楊岳橋「人生夠精彩未」　AY咁回應‥

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-03-07 21:15

47名因去年民主派初選被控違反國安法人士，其中43人不獲保釋，被還押至五月再訊。劉頴匡的女友黃于喬（Emilia）今日（7日）到荔枝角收押所探望劉，她透露劉在獄中與前公民黨黨魁楊岳橋（AY）「互寸」，引述劉頴匡寸楊岳橋現在「人生夠精彩未」，諷刺楊曾失言，楊以「X你啦」作回應。 黃于喬強調，二人只是自嘲和苦中作樂，離開囚室與家屬見面時，二人也是「搭晒膊頭」，着大家無需擔心。

港澳辦去年曾批評楊岳橋「恬不知恥地煽惑年輕人『留案底的人生更精彩』」。當時楊岳橋回應指，港澳辦的言論反映他們非常離地，指自己被年輕人嘲笑為「Dead Body」和「OMDB」，沒有能力煽惑年輕人。（資料圖片／李澤彤攝）

強調二人只是自嘲 「苦中作樂」

黃于喬在探望劉頴匡後在Facebook撰文，指劉的精神不錯，雖被單獨囚禁，但仍可透過叫喊與其他人交談。她笑指，得悉劉頴匡在獄中間中會向楊岳橋反問「點呀，人生夠精彩未？」，楊則以疑似粗口「X你啦」作回應。

楊岳橋在2017年出席聲援反東北案被告聲援集會時表示，指因反東北案和衝擊「公民廣場」案而被判入獄的人，「這個案底是令他們人生變得更加精彩」，言論惹來爭議。

黃于喬在facebook展示她駁髮前後的對比，笑言身為她男朋友的劉頴匡看不出來。（黃于喬facebook圖片）

黃于喬笑言劉頴匡看不出她駁髮最過分

不過，作為劉頴匡女朋友的黃于喬認為，最過分的事是她為與劉見面，特意駁髮換個新形象，未料劉在探望時間過了10分鐘，仍未留意到她的頭髮長了近兩尺，直至黃不禁問及，劉才發現，方問她是否剪了頭髮。