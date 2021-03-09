選舉改制｜霍震寰指不會削弱商界影響力：均衡參與對本港有利

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-03-09 17:48

北京出手改革香港政制，人大將審議《完善香港特區選舉制度的決定（草案）》，選舉委員會被賦予新職權，包括提名全部立法會議員候選人、循選委會產生「較大比例」的立法會議員，有指有關做法除了打擊民主派，同時也是劍指本地商界。 霍英東集團行政總裁、港區人大代表霍震寰在北京受訪時指，香港作為一個經濟城市，商界代表很重要，他不認同選舉改制會削弱商界影響，反而均衡參與對本港有利。

霍：議會存在不少破壞分子

霍震寰認為，各方均衡參與對香港長遠發展有利，相信選舉改制過後，各界別代表也會加入體制，認為做法反而更好，強調不認同選舉改制會削弱商界影響。

霍震寰接受《南方都市報》訪問則表示，2019年修例風波爆發的「黑暴」亂象，讓香港社會陷入了前所未有的動盪不安，他感謝中央在去年及時出台香港國安法，幫助香港止暴制亂，社會逐漸恢復安寧。他批評議會存在不少破壞分子，處處阻擾特區政府依法施政，甚至意圖癱瘓特區政府，認為作為一個商業城市，如果沒有穩定的社會環境，將會對香港的發展帶來很大的威脅。

霍續說，慚愧的是香港無法解決上述問題，因此中央需再次出手和撥亂反正，「其實在全世界所有的民主國家，都不會找叛國者來當管治者。這是放諸世界都一樣的標準」。他認為，治港者是要服務香港，所以一定要愛香港，不能容忍破壞香港繁榮穩定的行徑，同時，香港是中國不可分離的部分，「我們都是中國人，所以愛國也是理所應當的，不能把愛港與愛國割裂、對立。」

他認為，要落實愛國者治港原則，香港本地的立法工作仍然很艱巨，但至少香港的未來發展有了更清晰的方向，「希望議會的問題得到解決後，香港政治生活回到正確的軌道上，香港可以重新上路，發展經濟，改善民生，解決長久以來的深層次矛盾。」