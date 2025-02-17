東盟總檢察長會議九月在港舉行　林定國：討論網絡犯罪等議題

律政司司長林定國結束24小時的馬來西亞之行，他稱向馬來西亞朋友介紹粵港澳大灣區的龐大市場與資本流動潛力。他又透露，今年 9 月，中國—東盟總檢察長會議將在香港舉行，討論包括網絡犯罪、金融犯罪及跨境執法等議題，這是重要的法律合作平台，將有助進一步鞏固香港作為區域法律交流中心的角色。



林定國（右三）在吉隆坡出席東南亞中國年會，全國政協副主席梁振英（中）在會上發表專題演講（林定國FB）

東南亞中國年會由《南華早報》舉辦，探討區域經濟合作、智能科技應用及地緣政治挑戰，推動中國與東盟的協同發展，並探索未來增長與創新機遇，全國政協副主席梁振英發表專題演講。林定國指，特區政府一向重視與東盟的關係，今年馬來西亞擔任東盟輪值主席國，未來區域內的合作機遇值得關注。

他又指，有競爭才有進步。香港與新加坡、馬來西亞、汶萊等地同屬普通法制度。各地在法律服務領域存在競爭同時帶來進步與合作的契機。香港作為國際仲裁中心，鼓勵東盟國家的法律專業人士更多參與香港的仲裁及法律服務，共同推動完善區域內商業爭議解決機制。

林定國指特區政府重視與東盟關係（林定國FB）

曾與多名馬來西亞政府高層會面

他在吉隆波期間，與馬來西亞總理安華、馬來西亞投資、貿易和工業部部長 YB Senator Datuk Seri Utama Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz、副部長YB Liew Chin Ton、馬來西亞交通部長 YB Tuan Loke Siew Fook會面交流，昨日（16日）到埗後更有機會與20多位當地商界、法律界及媒體代表會面，就區域合作與香港的發展機遇進行交流。