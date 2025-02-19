政府公布：馬時亨6月起任貿發局主席　林建岳4月重掌旅發局

政府今日（19日）分別公布貿易發展局和旅遊發展局主席的委任，前財經事務及庫務局局長馬時亨接替林建岳任香港貿易發展局主席，任期今年6月1日開始，為期兩年。而林建岳會接替任滿的彭耀佳任香港旅遊發展局主席，任期4月1日開始，為期三年。今次也是林建岳事隔六年後再度出任旅發局主席，也是首次有人第二度出任旅發局主席。而林的貿發局主席任期與新委任的旅發局主席任期，更出現兩個月重叠。



馬時亨六月出任貿發局主席（林靄怡攝）

商務及經濟發展局局長丘應樺指，馬時亨具備極之豐富的公共服務和營商經驗，定能勝任貿發局主席一職。他有信心馬教授將帶領貿發局，全力協助企業應對多變環球貿易格局帶來的挑戰，積極拓展新市場和商機，進一步推進香港作為國際貿易中心的發展。他也感謝卸任主席林建岳任內致力推廣香港的優勢和機遇，

全國政協常委林建岳重掌旅發局。（資料圖片）

而林建岳則會重掌旅發局。政府同時委任林健鋒、黃敏華和彭韻僖為旅發局新成員，任期兩年。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩說，林建岳曾擔任旅發局主席，在推動香港旅遊發展方面的經驗非常豐富，具備多元的商業管理和公共服務經驗，高瞻遠矚，是帶領旅發局和整個香港旅遊業更上一層樓的最佳人選。

姚柏良歡迎林建岳重掌旅發局（馮子健攝）

姚柏良歡迎林建岳重掌旅發局

對於再次委任林建岳為旅發局主席，旅遊界立法會議員姚柏良支持歡迎，認為林建岳的經驗、能力、人脈會為旅遊業注入新動力，期待與旅發局有更緊密合作，體驗特區對旅遊發展高度重視，用人唯才的原則。他表示旅遊業界期待與旅發局有更緊密合作，推動旅遊產業鏈串連。

對於如何提升旅遊業升級轉型。姚柏良指，林建岳曾經擔任旅發局主席，都有與業界合作，今次再擔任都期望可以推出創新旅遊產品，可以引領旅發局走上新台階。

盛事活動方面，姚表示希望加強串連合作，帶動不同產業共同發展，對於吸引過夜、商務旅客，盛事都有作用，亦希望有旅客經香港到全世界，指香港是有條件成為樞紐，要繼續努力做好角色，希望多走出去、引進來，用好業界力量推動旅遊業復甦。