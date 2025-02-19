龔如心千億遺產｜林定國：目標今年首季組成受託人理事會

已故華懋集團主席龔如心遺下逾1400億港元遺產。法庭上月委任龔如心慈善管理有限公司為龔如心遺產下的慈善信託受託人。律政司司長林定國今日在立法會會議上（19日）表示，目標在今年首季完成受託人理事會的組成，從而正式啟動相關工作。



林定國（梁鵬威攝）

新民黨議員陳家珮提出口頭質詢，指自終審法院於2015年頒下判決至今，處理上述慈善信託涉及的管理及法律程序等相關開支。行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀促請當局盡快進行委任受託人理事會。

林定國回應稱，在物色理事會成員時須非常小心，物色不同範疇人選，並向他們解釋相關方面工作，及說服他們接受工作。他表示，有相當信心，今年首季可完成受託人理事會的組成，從而正式啟動相關工作。

林定國：受託人會盡力管理慈善信託 實踐龔如心遺願

林定國又稱，在受託人理事會正式成立並投入運作後和在監督管理機構監督下，受託人會盡心盡力管理慈善信託，包括考慮就相關資產作出獨立審計、推出其慈善項目、進行募捐和籌辦「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」等工作，以實踐龔女士的遺願，使國家包括香港社會各界受益。

已故華懋集團主席龔如心遺下逾1400億港元遺產（資料圖片）

龔如心在遺囑中表達成立慈善基金的意願。鑑於所涉及的重大公眾利益，律政司司長按當時需要以慈善事務守護人的身分介入龔如心的遺產事宜，並參與相關訴訟。律政司去年建議設立慈善信託，由「遺產受託人」管理及監督受託人運作的管理機構，獲法庭接納。律政司上月發聲明，指高等法院原訟法庭委任龔如心慈善管理有限公司為已故龔如心遺產下的慈善信託的受託人。律政司司長任命前全國人大常委范徐麗泰、行政會議成員任志剛和浸大校董會前主席鄭恩基，出任負責監督受託人運作的管理機構成員。

受託人的主要職責包括（但不限於）監管華懋集團的商業運作、審批集團的財政預算及集團擬作出的重大決定。此外，受託人亦會就慈善事務方面的工作作出預算，以用作慈善項目、募捐，和按龔如心的遺願籌辦「中國的類似諾貝爾獎的具有世界性意義的獎金和基金」。