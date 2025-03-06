鄭雁雄：香港發展把握五關鍵詞　盼港區人大擔當由治及興主體責任

全國人大三次會議香港代表團舉行全體會議，中聯辦主任鄭雁雄在會上表示，今年是「十四五」規劃收官之年，是香港加快由治及興進程的關鍵一年。他說港區全國人大代表要當好建設香港、發展香港的運動員、局中人、實幹家、引領者，以「犯其至難而圖其至遠」的意志，擔當起推動香港由治及興的歷史使命、主體責任。



中聯辦主任鄭雁雄出席全國人大三次會議香港代表團全體會議。（中聯辦）

鄭雁雄表示，香港實現高質量發展、增強「興」的動能，需把握好五個關鍵詞，第一是「制度優勢」，要堅定歷史自信、發揚歷史主動，把因地制宜與因制制宜結合起來，用好制度內涵，發揮制度紅利，激發新時代「一國兩制」的無窮魅力。

第二，是「改革創新」。鄭雁雄說香港歷來是在識變、應變、求變中走過來，在變局中打開新局、在變數中實現著數，就是典型的香港經驗；在危機中抓住機遇、在挑戰中絕處逢生，就是典型的獅子山精神。

中聯辦主任鄭雁雄出席全國人大三次會議香港代表團全體會議。（中聯辦）

第三，是「高質量發展」。鄭雁雄說在國家開展新技術新產品新場景大規模應用示範行動、推進「人工智能+」等行動中，香港具有獨特優勢和有利條件，要在協同國家建設現代化產業體系中轉型升級、持續蝶變。

第四，是「內聯外通」。鄭雁雄說中央對香港內聯外通優勢高度重視，要更加準確把握「外通」與「內聯」的辯證關係，梳理好百年來城市經濟發展路徑和經驗，抓住香港所長、國家所需的交匯點，在融入中成就香港、貢獻國家。

第五，是「防禦風險」。鄭雁雄說防風險必須與抓發展同抓、與講機遇同講、與幹實事同幹，一以貫之、持之以恒統籌好發展與安全。

鄭雁雄強調，過去幾年，香港辦好了一件件大事要事，並得到國際社會的廣泛認可，形容是「一國兩制」顯著優勢和強大生命力的有力證明，是特區管治團隊擔當作為、善作善成的現實寫照，也是社會各界人士眾志成城、同舟共濟的生動體現。