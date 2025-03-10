第四屆人力資源委員會召開　陳國基冀助力本港發展多元經濟

第四屆人力資源規劃委員會首次會議今日（10日）召開，主持會議的政務司司長陳國基指，委員會是重要的政策平台，冀與委員合作做好人力資源規劃，助力政府發展多元經濟。



第四屆人力資源規劃委員會首次會議今日（10日）召開，由政務司司長陳國基主持。（政府新聞處）

政府經顧辦料今年GDP增2%-3%

會上，政府經濟顧問辦公室、人才服務辦公室、勞工及福利局輪番介紹工作。政府經濟顧問辦公室指，2024年，本地生產總值錄得2.5%的溫和增長，最新失業率3.1%。該辦公室續稱，預計2025年本港生產總值可進一步增長2%至3%。

人才服務辦公室去年五月舉辦首屆「香港．全球人才高峰會」，明年初將舉辦第二屆，以固香港的國際高端人才集聚高地的地位。會上，委員亦就人才辦招攬人才，及推廣香港的工作策略交換意見。

勞工及福利局簡介新一輪人才清單更新的結果，指清單新增九項專業後，共涵蓋60項本地人才短缺的專業，有助吸引「八大中心」相關產業發展所需的高端人才及專才。會上亦討論如何對外加強推廣清單。

政務司司長陳國基（廖雁雄攝）

陳國基：冀做好人力規劃 發展多元經濟

主持會議的陳國基表示，人力資源規劃委員會是重要的政策平台，讓委員與政策局就發展人力資源、提升人力質量交流意見。他稱期待與委員緊密合作，助力特區政府拼經濟、謀發展，做好人力資源規劃，推動香港經濟多元發展。

2018年3月，政府宣布成立人力資源規劃委員會。其職能包括：一、探討、擬訂和統籌各項策略及措施，提升本港勞動人口的質量和能力，推動經濟多元發展；二、監察、檢討和研究培訓及就業支援與服務制度，以期全面釋放本地勞動人口的潛力，以及善用外地輸入的人才及勞工；三、跟進和改善政府的整體人口政策；四、推動持份者和政府以外的專家共同推展委員會的工作。