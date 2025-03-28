林定國訪國家檢察官學院　向逾千檢察人員講解律政司檢控工作

正在北京訪問的律政司司長林定國今早（28日）到昌平區國家檢察官學院出席研討會，向逾千名線上線下與會的檢察人員介紹「一國兩制」下律政司在檢控及公共利益維護方面的工作。他稍後會與最高人民檢察院應勇檢察長及其團隊會面，交流並探討深化香港與內地檢察機關未來的合作方向。



林定國到北京市昌平區國家檢察官學院出席研討會（林定國Fb）

為了讓更多檢察人員了解香港的法制和司法工作，這次講座在國家檢察官學院設主會場，出席人員包括國家檢察官學院2025年春季班的全體在校學員，另在國家檢察官學院的各個分院設分會場。

林定國指，最高人民檢察院在全國兩會的工作報告提到，深化與港澳司法交流合作。「一國兩制」原則要長期堅持，普通法是香港的「一國兩制」下其中一個特色，律政司檢控的功能都是依據我們普通法制度運作。

逾千名內地檢察人員透過線上或線下方式出席研討會（林定國Fb）

林定國到國家檢察官學院出席研討會（林定國FB）

他指，要充分的全面準確落實司法交流合作的前提，在於香港和內地兩個制度參與的工作人員，必須對另外一個制度有充分理解。他在研討會上就四方面作分享，包括律政司刑事檢察職能、維護國家安全、公眾利益守護者的角色，及和內地/國際的合作交流。

林定國稱，與會者提出的問題，涵蓋外判檢控官制度、香港檢控部門與執法機關及司法機構之間的協作模式，說明檢控人員與警方彼此專業分工卻能透過法律指引加強調查效率，及如何透過專責「科技罪行分科」，應對網絡及科技罪行的議題。

林定國明天(29日）結束四天的訪京行程返港。