特首辦常秘蔡傑銘四年「三連升」　升任懸空四個月運流局常秘

官場高層再有人事變動，政府今天（10日）宣布行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘將出任運輸及物流局常任秘書長，填補陳美寶出任局長而騰出的空缺。蔡傑銘2022年升D4級政務官（首長級第匹級），四年內「三連升」成為D8級政務官。



行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘將升任運輸及物流局常任秘書長。（政府新聞處）

特首辦常秘蔡傑銘四年「三連升」 升任運流局常秘

50歲的蔡傑銘加入政府近28年，下周一（14日）升任運輸及物流局常秘。他2017至2020 年間曾出任運輸及房屋局副秘書長，亦曾經出任民航處副處長，有運輸及物流範疇相關經驗。政府早前表明今年中就規管網約車提出方案，預料是蔡傑銘上任後重要任務之一。

行政長官辦公室常任秘書長蔡傑銘與特首李家超共事多年。（政府新聞處）

2022年升任D4級政務官（首長級第匹級）的蔡傑銘，2023年2月轉到特首辦工作，出任行政長官私人秘書，一年多後接替退休的鄭鍾偉，升至D6級政務官出任特首辦常任秘書長，上任近一年後再升為D8級政務官，出任懸空四個月的運流局常秘一職，四年內「三連升」。

特首政策組副組長林淑儀升任特首辦常任秘書長。（政府新聞處）

特首政策組林淑儀升任特首辦常秘 與李家超共事多年

至於行政長官辦公室常任秘書長一職，將由特首政策組副組長林淑儀接任，下周一（14日）生效。

李家超出任保安局局長期間，當時的保安局副秘書長是林淑儀，李家超當選為特首後，林淑儀亦於2023年1月出任特首政策組副組長至今。

屋宇署署長余寶美將退休。（政府新聞處）

屋宇署副署長何鎮雄升任署長

另一個官場高層人事變動，是屋宇署署長余寶美將退休，副署長何鎮雄將於周日（13日）升任屋宇署署長，接替退休前休假的余寶美。