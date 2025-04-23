工聯會倡推「一站式應用程式」 激活港島歷史文化深度遊

工聯會今日（4月23日）發布《港島歷史文化深度遊發展策略研究報告》，提出多項建議推動香港深度遊發展及推廣「無處不旅遊」理念，包括倡議政府推出「一站式應用程式」，整合各類旅遊資訊，方便遊客規劃行程，深入體驗香港獨特的歷史文化底蘊。



以港島為研究樣本 近半遊客不認識歷史文化景點

報告以香港島為研究樣本，透過實地考察、專家訪談及問卷調查等方式，瞭解內地遊客對香港歷史文化深度遊的偏好、習慣及消費意願。調查結果顯示，偏好自由行、受教育程度較高的年輕群體是歷史文化深度遊的主要受眾，但遊客對香港的歷史文化景點認識不足。

工聯會發布《港島歷史文化深度遊發展策略研究報告》 。（工聯會facebook）

調查從民政事務署「香港自遊樂在18區」網頁抽選一些港島的歷史文化景點，包括中西區文物徑、香港抗戰海防博物館、大坑蓮花宮等等，有接近一半遊客表示對這些景點「都不知道」，最廣為人知的中西區文物徑有34.11%受訪遊客選擇。

導賞團及訂製化旅程受青睞 證遊客願為深度體驗付費

研究發現，遊客在選擇旅遊目的地時，「當地歷史文化的豐富性和獨特性」是最重要的考量因素，佔比達75.17%。此外，遊客對文學作品、文人主題旅遊有濃厚興趣，對舊區本土文化、古蹟遊及香港發展歷史等主題亦十分關注。

工聯會發布《港島歷史文化深度遊發展策略研究報告》 。（工聯會facebook）

在旅遊產品消費方面，地道美食最受歡迎，其次是紀念品及手工藝品。導賞團及訂製化旅程亦備受青睞，反映遊客樂意為深度體驗付費。

工聯會針對調查結果提出六項建議， 包括：加強保護有特色的事物，如霓虹燈、老字號店鋪及未獲評級的特色建築等等；將文學轉化為旅遊發展資源；推出一站式應用程式，完善資訊內容；持續激勵業界開發優質產品，激發體驗經濟潛能；設立高質量旅遊培訓課程；以及完善景點交通配套。