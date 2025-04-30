三年約700宗公屋違規養狗被扣分　房屋署：不再開放公屋租戶養狗

政府2003年曾經暫准當年已申請的公屋租戶飼養小型狗隻，房屋署今日（30日）回應自由黨李鎮強的立法會書面質詢，被問到會否開放政策，再讓租戶登記新飼養的狗隻，署方指現時政策已平衡不同公屋租戶的需要，除了容許因需導盲犬在內的飼養服務犬，亦容許飼養貓、倉鼠等小體積寵物，無打算進一步開放政策。



自由黨李鎮強關注，房委會會否重新考慮，讓公屋租戶登記新飼養的狗隻。（黃浩謙攝）

房屋署：不會再開放公屋租戶登記養狗

房委會2003年11月起暫准合資格公屋租戶續養當年8月1日前已開始飼養的小型犬，直至其終老，現時按該原則獲准飼養的所有狗隻均已離世。李鎮強在立法會書面質詢房屋署，會否重新考慮讓公屋租戶登記新飼養的狗隻。

房屋署回應指公屋單位很多，養狗會影響環境衛生，亦易構成噪音滋擾，使鄰里之間容易有磨擦，故不打算進一步開放現有政策，讓所有公屋租戶登記其新飼養的狗隻。署方指現時政策已平衡租戶需要，如容許有特殊理由者養服務犬，亦在不影響居住環境下，容許飼養體積較小的寵物。

房屋署稱，公屋單位很多，養狗會影響環境衛生，亦易構成噪音滋擾。(盧翊銘攝）

過去三年693宗公屋違規養狗被扣分個案

李鎮強亦關注過去三年有多少公屋租戶因違規養狗被扣分或檢控，以及會否加強罰則或設舉報機制，阻嚇違規者。

署方表示，過去三年（2022年至2024年）因違規養狗被扣分的個案分別有185宗、244宗及264宗。若兩年內累計扣分達16分，會向違規租戶發出《遷出通知書》，終止其公屋租約以收回單位。為加強阻嚇力，由2023年10月1日起，被收回單位者禁止申請公屋的日期，將由兩年延長至五年，且再獲編配公屋時，不會獲編配質素比以前好的單位。