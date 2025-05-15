國安附例審議｜鄧炳強：公署行管轄權可能性相當低 但須未雨綢繆
立法會內務委員會今日早上成立小組委員會審議兩項《維護國家安全條例》附屬法例，委員會隨即召開會議，律政司司長林定國作開場發言指出，制定附屬法例兼具法理及程序上的正當性，對保障國安公署有效依法履職亦必不可少。
保安局局長鄧炳強則強調，國安公署行使管轄權處理四類危害國家安全案件行的可能性相當低，但需要未雨綢繆。
林定國：保障國安公署依法履職必不可少
內委會在早上9時左右投票通過成立小組委員會，15名成員與去年審議《維護國家安全條例》的小組委員會一模一樣。委員會在早上11時召開首場會議，主讓委員就一些原則性問題提問。
林定國作開場發言時提出，國家安全的風險可能突如其來，附屬法例對於保障中央政府駐港國家安全公署有效、依法履職是必不可少。他指出，兩部附屬法例均沿用了普通法制度下法律草擬的方式與習慣，所有條文都精準清晰的包括了罪行元素、例外情況或免費辯護，完全符合《基本法》及《國安法》有關保障人權及堅持法治原則的規定。
鄧炳強重申未賦予國安公署新權力
鄧炳強重申，今次立法是訂明具體細節以確保國安公署有效執行權力，而公署的職責與權力本來已由《香港國安法》嚴格規定，附例不會賦予其任何新權力，亦唔會添加任何新責任，也不會影響一般市民的生活或機構、組織的正常運作。
鄧炳強強調，國安公署針對的是極少數情節、性質嚴重惡劣、影響重大的案件，出現這種情況的可能性相當低，但附屬法例能夠做到未雨绸缪。
議員關注禁地 林定國：無心之失不用擔心犯法
附屬法例將公署履職場所列為禁地，多名委員就此表達關注。A4聯盟楊永杰問，相關處所在民居附近，包括學校，如果市民拍攝到公署會否犯法，又有何方法確保學生不會誤闖禁地。
鄧炳強表示，主體法例已說明，是否犯法當中牽涉意圖，「普通行過喺門口影張相咧，我相信，你就唔會有意圖啦」。他解釋，如果並非有意圖進入禁區或從事間諜活動，或是每天都到公署門口拍照，就不算有意圖。他又指出，禁地範圍會有指示，相信學生不會走錯。
新民黨黎棟國亦就禁地問題要求官員確認，市民一些無心之失的行為，例如學生因踢球不小心走進禁區，是否不用過分憂慮會觸犯法律。林定國回答，100%正確。
小組委員會用了約一個半小時處理委員提問，隨即展開條文審議，至下午1時休會，下午2時續會。有消息指，最快今日可完成整個審議工作。