被揭用議辦註冊公司支援高才通　尚海龍道歉：不熟操作致「越界」

選委界立法會議員尚海龍被揭發用議員辦公室註冊公司，處理「高才通」事宜。尚海龍今日（19日）發聲明致歉，承認自己管理疏忽，未有妥善區別議員身份與協會事務的界線。他辯稱是因為不熟悉相關操作而「越界」，強調事件「並無私利」，承諾日後會嚴守議會規定。



香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍（廖雁雄攝）

2023年成立「高才通人才服務協會」 去年底申報遷走

有報章今日報道，尚海龍於2023年成立「高才通人才服務協會」支援來港人才，他曾利用金鐘中信大廈的議員設辦公室做公司註冊地址，至去年12月才申報遷走。

今屆立法會議大幅增加，於是租用中信大廈為部分議員設立辦公室，處理議會事務。議事規則委員會主席謝偉俊稱，現時沒明文禁止使用議員辦公室作公司註冊，但認為做法不恰當，因辦公室涉及公帑，亦可能令外界以為團體與立法會有關。

事件曝光後，尚海龍發聲明解釋，指報章報道有關他創立的無股本非牟利「香港高才通人才服務協會」公司註冊地址事宜，引起公眾的疑慮和不安，「本人謹表歉意」，同時就此作若干澄清。

尚海龍形容自己當時管理疏忽，且不熟悉相關操作，故而「越界」。（廖雁雄攝 ）

尚海龍：不熟悉操作而「越界」

尚海龍指，「香港高才通人才服務協會」是為響應特區政府「搶人才、拼經濟」的戰略部署而成立的非牟利機構，協會成立之初，人手架構、經費、地址均從零開始，一切由他辦理，而他同時兼任立法會議員，在處理公司註冊程序時，「為求方便溝通籌備，使用了中信大廈的立法會議員辦事處作為註冊地址」。他形容自己當時管理疏忽且不熟悉相關操作，故而「越界」。

尚海龍解釋，協會成立後不久，他已安排聘請秘書公司處理日常運作，包括更改公司註冊地址，但由於其後相關助理離職，出現交接上的疏漏，直至2024年年底搬離中信大廈時，才發現未有向公司註冊處申請，把註冊地址及時更新至秘書公司地址。「本人雖即時立刻糾正，但之前跟進監管不足，亦應為其負責。」