立法會三讀通過穩定幣條例草案　許正宇：跨境支付是主要應用場景

立法會今日（21日）三讀通過《穩定幣條例草案》。法案委員會主席、科技創新界立法會議員邱達根冀當局在法例通過後盡快開展發牌工作，並做到靈活審批。工聯會鄧家彪則提醒當局，將來若以港幣發行穩定幣，要評估會否對港幣匯率構成風險。



談及穩定幣的主要實際應用場景，財經事務及庫務局局長許正宇指，其中之一是跨境支付，又指政府對與其他海外監管機構建立互認機制保持開放態度，之後會持續跟進。



法案委員會主席、科技創新界立法會議員邱達根歡迎今次立法，認為有助促進香港金融市場結構創新、提升國際競爭力。（林芷瑩攝/資料圖片）

邱達根：監管和發牌要同步

法案委員會主席、科技創新界立法會議員邱達根歡迎今次立法，認為有助促進香港金融市場結構創新、提升國際競爭力。他希望法例通過後，金管局盡快開展發牌工作，吸引有興趣、有條件的營運者在香港推出穩定幣，並在審批方面保持靈活，做到落實監管和推動發牌同步進行。

工聯會議員鄧家彪（黃浩謙攝）

鄧家彪：穩定幣掛鉤人民幣可制衡美元霸權

工聯會鄧家彪發言支持草案，他指今次草案進一步填補了監管穩定幣的空白，明確訂立發牌制度是從源頭做好風險管理。他又指，在美國發起關稅戰之下，香港立法規管穩定幣活動，是貢獻國家的有效手段。

鄧家彪說，若推動人民幣與穩定幣掛鉤，可間接提升人民幣的國際信譽，有利於制衡美元霸權，改變只依靠美元結算的局面，減輕中國企業跨境貿易時面臨的風險。他又提醒當局，將來若以港幣發行穩定幣，要評估會否對港幣匯率構成風險。他補充，美國亦在推行穩定幣法案，計劃掛鉤美債，或對全球金融狀況構成風險，港府應居安思危。

許正宇稱跨境支付是穩定幣主要應用場景。（廖雁雄攝）

許正宇：跨境支付是穩定幣主要應用場景

許正宇介紹，今次設立的監管制度有四個重點：第一是在儲備方面，持牌人必須維持穩健的穩定幣機制，確保穩定幣的儲備資產是由優質及具高流動性的資產組成，且任何時候都和流通的法幣穩定幣的面額相等，並妥善分隔和保管。

第二，穩定幣持有人有權向發行人按面額贖回穩定幣，贖回要求必須不附帶費用，且要在合理時間內處理。第三，符合一系列有關打擊洗錢、風險管理、披露以及審計適當人選的要求。第四，必須在持牌虛擬資產交易平台進行交易。

提及日後如何與其他司法管轄區就穩定幣加強合作時，許正宇表示，穩定幣的其中一個主要場景是跨境、跨司法管轄區的支付，又指政府對與其他海外監管機構建立互認機制保持開放態度，之後會持續跟進。

余偉文表示，穩定幣條例建立了一個風險為本、務實和靈活的監管制度。(黃浩謙攝/資料圖片)

余偉文：立法助香港締造可持續數碼資產生態圈

金融管理局總裁余偉文對立法會通過條例草案表示歡迎，並指出：「條例建立了一個風險為本、務實和靈活的監管制度。我們相信穩健和適切的監管環境可以締造有利條件，支持香港穩定幣以至數碼資產生態圈的健康、負責任和可持續發展。」

政府表示，隨着虛擬資產交易平台及穩定幣發行人監管制度的落實，接下來將就虛擬資產場外交易及托管服務展開諮詢，並將發表第二份發展虛擬資產政策宣言。