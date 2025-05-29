大律師公會與組織合作法律義助　毛樂禮盼法援以外助人尋公義

大律師公會主席毛樂禮今天（29日）出席非政府組織平義社（Equal Justice）主辦的「法律服務論壇」，他表示香港法律援助制度具完善架構，法律援助與義務法律服務之間有空間，讓非政府組織在當中發揮一定的影響。



毛樂禮指出現時制度三個特點：法律服務成本不低、法援申請程序相對複雜、法律資源供需配對可以更到位。他指，公會去年成立公益法律服務常委會，期望結合大律師與非政府組織的各自優勢，大律師可聚焦處理法律問題，非政府組織則透過其社區網絡，為有需要人士配對法律服務。



毛樂禮指，公會已經在行為守則，加入允許經審核的非政府組織直接委聘大律師，提供不同性質的法律意見，以簡化行政程序，確保有需要人士可以獲得更及時的法律支援，尋求司法公義。

大律師公會副主席薛日華主持專題討論環節。（大律師公會）

論壇由大律師公會副主席薛日華主持專題討論，與三名非政府組織代表討論弱勢社群在獲取法律服務所面對的困難。與會者普遍指出，科技及人工智能技術日漸成熟，日後或可令普羅大眾更加容易取得法律支援，例如利用人工智能技術分析僱傭合約是否有不公之處。參加論壇的還包括香港大學法律學院的代表及多個非政府組織。

論壇的主辦者「平義社」2020年的7月成立，致力免費為弱勢社群解決法律問題，透過教育、服務和研究的不同項目，以及數碼創新來推動積極的社會改革。「平義社」不會提供法律服務，但會為求助者尋找合適的單位、政府部門或法律團體，包括大律師公會。