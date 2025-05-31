擬年底增設一間翻譯中心　民政總署易志宏：助少數族裔用公共服務

為提高少數族裔兒童健康意識，民建聯少數族裔委員會與民族共融關愛中心，今天（31日）趁國際兒童節前夕舉辦「兒童健康共融同樂日」。出席的民政事務總署副署長易志宏表示活動展現社區關愛精神，同時介紹政府將於年底設立多一間翻譯服務中心，協助少數族裔更有效使用公共服務。



活動上，香港兒科醫學會提供兒童健康講座，並有魔術雜耍表演，場內設有多個以兒童健康為題及文化共融的攤位遊戲，共百多個少數族裔家庭參加。

民建聯少數族裔委員會主席、立法會議員鄭泳舜表示非常關注少數族裔兒童健康，稱預防兒童疾病的知識，對於健康意識薄弱的少數族裔兒童尤為重要，趁國際兒童節前夕舉辦活動，希望透過健康講座及攤位，加強少數族裔家庭對兒童疾病的認知，提高他們對子女身心健康的關注和意識。

鄭泳舜表示民族共融關愛中心一直為少數族裔提供全面的社會服務、教育支援、協助就業及文化共融項目，累計受惠人數超過20,000人。中心已與逾62間中小學合辦參觀及交流活動，促進跨文化理解，亦正推出專為大學生而設的大灣區文化交流計劃，未來將繼續推動種族融入中國主流文化。

出席活動的包括油尖旺民政事務專員余健強、香港兒科醫學會、香港科技大學、仁愛堂、香港保護兒童會、兒童脊科基金、基督教聯合那打素社康服務、民建聯油尖旺支部主席、區議員楊子熙，以及民族共融關愛中心總監楊鎮華。