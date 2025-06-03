中九龍幹線收費是否違背初心？李家超：用者自付　會考慮負擔能力

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線料今年底落成，目標紓緩交通堵塞。不過，當局最新透露正研究幹線收費，預計本月底向立法會交代收費檢討詳情。行政長官李家超在今日（3日）被問到中九龍幹線收費是否違背初心，他說基礎設施建設及營運需要大量公帑，會考慮市民的負擔能力適當收費。



中九龍幹線隧道走線與原有的加士居道天橋地基重疊（林世雄網誌）

中九龍幹線研收費捱批

年底完工的中九龍幹線，興建目的是紓緩九龍中部現有東西行道路的交通擠塞情況，工程申請立法會撥款時亦沒多討論收費問題。

不過，運輸及物流局局長陳美寶昨日（2日）提出研究中九龍幹線收費。有議員表明反對，批評政府背棄工程初心，基建道路是便利市民、減少擠塞，收費貴將令人選擇舊路繼續塞車。

6月3日，李家超行會前見記者。（鄭子峰攝）

中九龍幹線收費是否違背初心？李家超：會考慮負擔能力

行政長官李家超今日（3日）出席行政會議前，被問到當初政府申請工程撥款時沒提過要收費，是否背棄初心，他說不論大欖隧道、東九龍幹線都需根據這原則 ——「基礎設施建設及運營需要大量公帑，遵循用者自付原則適當收費」。

李家超強調政府重視效率，希望公共車輛能優先使用道路，政府亦考慮到收費會影響駕駛者的行為和習慣，因此中九龍幹線收費會考慮市民的負擔能力，將很快向立法會相關委員會匯報情況。

大欖隧道。（資料圖片）

有些隧道很久都沒有調整隧道費，因通脹等因素，現時隧道費無法反映情況，需要訂立合適的隧道費水平。 行政長官李家超

統一所有隧道都收費？李家超：需要訂立合適隧道費

對於會否統一所有隧道都收費，李家超表示財政預算案已訂明，政府隧道要遵從用者自付原則，制定費用亦會考慮公眾負擔能力。政府將會繼續評估19組道路和9組隧道的情況，根據通脹或不同因素訂立合適的隧道費。