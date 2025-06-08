食肆冒犯國安釘牌Q&A｜針對黃店？ ｢香港加油｣禁語？傘標誌出事？

食肆、娛樂場所等牌照新增國安條件，規定持牌人及「關連人士」，包括僱員、代理、承辦商等，不可作出或牽涉危害國安，或不利於國安、香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌，外界關注「冒犯」的定義，以及食環署是否針對「黃店」。



行政會議成員、資深大律師湯家驊拆解「冒犯」國安是針對國家尊嚴，「如果說粗口的對象，是國家領導人或國家，便涉及冒犯國家尊嚴問題。」他說難以評論是否針對黃店，即使張貼諷刺政府的字句、圖案，亦要達到顛覆政府的程度，坦言如食環署行使權力「過火」，可由法庭定斷，包括司法覆核。至於單據有「香港加油」字句又有否風險，他說要視乎意圖，舉例貼雨傘標誌也未必構成「冒犯」國安。



食肆牌照新增國安條件，規定持牌人及「關連人士」，包括僱員、代理、承辦商等，不可作出或牽涉危害國安，或不利於國安、香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌。（鄭子峰攝）

行政會議成員、資深大律師湯家驊向《香港01》拆解「冒犯」國安定義。（資料圖片/林若勤攝）

「冒犯國安」類似回歸前「冒犯英女王」

問：如何才算冒犯國安？如何定義？

湯家驊：我相信可能是會比較接近回歸前，與有關冒犯英女王的稱號，或者是英女王的尊嚴相近。因為回歸之前的刑事條例裡面，「係指冒犯國家尊嚴，就唔係冒犯呢個人嘅喜好」，其實都有些條文是說不可以冒犯英女王的尊號，或者是尊嚴。所謂冒犯，我相信是同國家安全有關，才會構成一些所謂冒犯嘅行為。

如果說粗口的對象，是國家領導人或國家，便涉及冒犯國家尊嚴問題。 行政會議成員、資深大律師湯家驊

（高仲明攝/資料圖片）

難評針對「黃店」 視乎環境和行為

問：會否是針對「黃店」？

湯家驊：我好難答，不是一概而論的，是需要（考慮）周邊環境，就是「呢個行為當時嘅情況係點樣啦，乜嘢人去講啦，佢之前有啲乜嘢嘅諗法啦」，我覺得，要根據個別情況去看。

反修例示威下，大量「黃店」出現。（資料圖片）

不肯定何謂軟對抗 不能單靠一言半語判斷

問：警務處處長周一鳴上任時，曾提及部分店鋪的收據印上字眼屬於軟對抗。今次規管，會否是針對軟對抗？

湯家驊：我不是很肯定什麼叫軟對抗。但正如我所講，關鍵的考慮是，是否危害到國家安全，或者是危害公眾利益。「唔可以單靠一句說話，或者個別人士嘅理解」，就去到（危害）國家安全的層面。

「香港加油」貼紙。（勞敏儀攝）

「香港加油」有風險？ 雨傘標誌未必構成冒犯

問：如果有食肆的單據，或者店內有「香港加油」字句，會否有違反牌照條件的風險？

湯家驊：我覺得不可以一概而論。但應該純粹是一個說法，或者一個形容詞，或者一個標誌，「譬如一把傘嘅標誌，會唔會就構成冒犯呢？咁我相信都係未必」，我覺得就是你要看看周邊的環境，他的意圖是怎樣的。

酒樓。（夏家朗攝）

諷刺政府字句不可貼店內？湯家驊：顛覆政府程度才算

問：諷刺政府的字句、圖案貼在店內，會否有違反牌照條件的風險？

湯家驊：我覺得要達到危害國家安全，就要達到顛覆政府的程度。「如果食環署喺行使佢嘅權力嘅時候，有人會認為係過火，或者係不合理嘅，咁我覺得需要由法庭去決定。」我覺得香港的法庭有足夠經驗，去處理這些問題。

「由治及興」（盧翊銘攝）

香港沒限制言論自由 除非危害國家安全

問：有些例子是店內貼上寫有「由治及興」的字句，有時候會被解讀為一種反諷，會否有違反牌照條件的風險？

湯家驊：我覺得香港是沒有限制言論自由的，只會去到危害國家安全那個層面，才會影響到言論自由。所以都是要看，是否真的達到「危害國家安全」這個門檻。我覺得要看當時一切的情況如何，才可以（得出結論）。

食環署人員。（中區警區 facebook）

釘牌非刑事罪行 可提司法覆核

問：條文提到如果涉及不利公眾利益也違反牌照條件，會否比較廣泛？

湯家驊：這個我相信是要用一般人的普通常識去理解、去分辨。要留意的是，（食肆冒犯國安被釘牌）不是刑事罪行，而是民事監管的決定，所以任何時候都可以透過司法覆核去審查。但是我覺得一般來說，從普通常識的角度，就可以決定究竟是否真的危害到公共安全。

警方聯同食環署人員巡查餐飲處所及酒吧。（警方提供）

問：能否舉出一至兩個食肆冒犯國安會有風險的例子？

湯家驊：我想比較困難，我暫時想不到有什麼例子，會被視為危害國家安全。