團體舉辦青年大灣區創新論壇　胡健民盼加強香港與廣東省城市合作

香港陽東青年企業家協會聯同粵港澳大灣區創新智庫等機構，昨日（8日）主辦香港青年大灣區創新智慧論壇舉行，同場舉行香港陽東青年企業家協會第二屆就職典禮。



政制及內地事務局副局長胡健民致辭表示，活動加深香港與廣東省城市交流合作，激發香港青年及企業家創新智慧，有助推動兩地青年共同成長，促進大灣區城市間優勢互補，合作共贏。



6月8日，香港陽東青年企業家協會聯同粵港澳大灣區創新智庫等機構，主辦香港青年大灣區創新智慧論壇舉行，同場舉行香港陽東青年企業家協會第二屆就職典禮。（大會提供）

活動有逾150名政商學界代表參加，見證協會新屆領導班子就職，廣東省政務委員莊守堃當選香港陽東青年企業家協會主席。

論壇聚焦創新與區域協同，由莊守堃、生產力促進局顧問李澤穎及網絡紅人工作者協會主席高松傑分別就「標準推動創新」、「低空經濟」及「網紅經濟助香港破局」演講，剖析大灣區產業新趨勢。

6月8日，香港陽東青年企業家協會聯同粵港澳大灣區創新智庫等機構，主辦香港青年大灣區創新智慧論壇舉行，同場舉行香港陽東青年企業家協會第二屆就職典禮。（大會提供）

莊守堃指，協會將秉持愛國愛港愛鄉宗旨，以「三個堅持」凝聚青年力量，包括堅持價值引領，透過國情考察增強青年對「一國兩制」的制度自信；堅持務實協作，連結大灣區產業鏈，推動創科與青年發展計劃落地；堅持社會擔當，組織公益行動實踐企業家責任。他說，首屆協會已促成20多項粵港合作項目，未來將緊抓大灣區建設機遇，協助青年投身北部都會區及國際舞台。

活動籌委會主席陳瑞蓉呼籲青年把握國家發展機會。油尖旺民政事務專員余健強致辭時說，期待協會未來能在油尖旺舉辦更多協助香港創新謀發展的活動。

出席的亦包括陽江市委統戰部副部長林健良，中聯辦九龍工作部處長梁偉健，全國政協委員鄧祐才，立法會議員梁文廣，香港陽江社團總會主席馮權開，油尖旺區議員、油尖旺青年社創會會長鍾港武等。