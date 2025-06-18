共享基金會｜率大學生考察瓦努阿圖　中國駐瓦大使籲港青貢獻力量

太平洋西南部島國瓦努阿圖（Vanuatu）曾被香港移民公司形容為「我想住嘅」世外桃源，但近年深受氣候變化加劇所害，頻遭風災地震侵襲。從事國際醫療人道援助服務的香港共享基金會，正率領12名來自香港及內地的大學生到瓦努阿圖實地考察、派發防災物資。昨日（6月17日），基金會率團參訪中國駐瓦努阿圖大使館。中國駐瓦大使李名剛結合自身外交工作經歷，向一眾青年學子講述中國與太平洋島國關係、「一帶一路」建設、外交官工作與生活、香港青年如何參與祖國外交和建設等方面的情況，又鼓勵香港大學生發揮擁有廣闊國際視野的獨特優勢，貢獻青春力量。



瓦努阿圖頻遭風災地震侵襲，此類自然災害已成當地民眾生命安全首要威脅。今年5月，《第三次中國—太平洋島國外長會聯合聲明》強調，各方將在應急物資儲備、氣候變化應對、減貧發展、防災減災等七大合作平台框架內，依據各國實際情況確定優先合作項目。

在此背景下，內地與香港大學生積極參與援助行動。6月9日至22日，由全國政協副主席梁振英創辦的「港產」國際醫療人道援助機構「香港共享基金會」，率領12名來自香港及內地大學的青年學子到瓦努阿圖實地考察，並深入當地村落發放防災物資包，內含手電筒、手搖式發電收音機、哨子及急救用品等，為當地居民提供應急保障。

6月17日，基金會率團參訪中國駐瓦努阿圖大使館。中國駐瓦大使李名剛結合自身外交工作經歷，向造訪的大學生們講述中國與太平洋島國關係、「一帶一路」建設、外交官工作與生活、香港青年如何參與祖國外交和建設等方面的情況，又鼓勵香港大學生發揮擁有廣闊國際視野的獨特優勢，努力學習，為國家發展貢獻自己的青春力量。

香港中文大學學生譚卓賢表示：「此次大使館交流啟發我對職業發展的思考。作為即將畢業的流行病學碩士生，我立志在完成學業後，積極參與中國與『一帶一路』沿線國家在公共衛生等領域的合作，共享全球發展成果。」另一中大學生陳佩鎣則分享：「兩小時的會談中，大使闡述的『一帶一路』倡議對發展中國家的真切關懷令人動容，充分展現中國外交平等相待的理念與和平崛起的決心。」

共享基金會表示，此行不僅拓展青年國際視野，更深化兩地青年在國際事務中的協作，讓他們站在中國民間外交的最前線。