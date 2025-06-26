施政報告2025｜經民聯倡北都免稅五年　暫緩明日大嶼專注發展北都

新一份《施政報告》九月發表，諮詢期已展開。經民聯今日（26日）向行政長官李家超提出118項建議，包括投資北部都會區可享五年利得稅、薪俸稅和印花稅全免優惠、寬限受關稅戰影響公司的還款安排等。其中，經民聯地產建造界立法會議員龍漢標建議出聲明暫緩明日大嶼，形容市場對此有焦慮，如果想官商民專注、心無旁騖發展北部都會區，發聲明料對市場有幫助。



6月26日，經民聯向行政長官李家超提出118項《施政報告》建議。(馮子健攝)

倡優先讓高端過夜客參與大型活動

會上，經民聯主席盧偉國建議加大力度吸引高端過夜旅客來港，包括聯同旅遊及酒店業界，優先安排給過夜旅客參加大型活動，為超高端旅客提供不同的尊尚獨特體驗。

6月26日，經民聯向行政長官李家超提出118項《施政報告》建議。(馮子健攝)

林健鋒倡北都企業五年免稅

行會成員、經民聯商界立法會議員林健鋒表示，為推動北部都會區發展，吸引海內外企業、資金及人才落戶，建議北部都會區實施五年全面免稅政策。

具體而言，該建議包括向新註冊或遷入北部都會區的企業，提供首五年利得稅全免，並且重點鼓勵高新科技、綠色金融和高端製造業進駐。區內工作的人才首五年薪俸稅獲得特別減免，同時簡化有關外來人才的入境簽證程序；減免區內工商業和住宅物業交易印花稅，同時按投資價值彈性提供租金優惠等。

6月26日，經民聯向行政長官李家超提出118項《施政報告》建議。(馮子健攝)

支援中小企方面，林健鋒呼籲推出特別措施，為受到關稅戰影響的公司提供支援，對未能如期還款設寬限、彈性處理。

經民聯立法會議員梁美芬建議協助推動大灣區標準化，希望在香港設立知識產權評估中心的總部，香港評估後，整個大灣區都通用該標準；另外，協助內地企業出海，保障他們的投資品牌。

龍漢標呼籲政府發聲明暫緩明日大嶼

經民聯立法會議員劉業強表示，政府宣布幾個片區開發，要讓投資者「計到數」、有合理回報。收地方面，他希望能與棕地作業者交接。

6月26日，經民聯向行政長官李家超提出118項《施政報告》建議。(馮子健攝)

經民聯地產建造界立法會議員龍漢標表示，明日大嶼令市場有焦慮，雖然財政司司長曾經提及，明日大嶼會在北都後再考慮，但如果想官商民專注、心無旁騖發展北部都會區，政府應發出政策聲明暫緩明日大嶼，料對市場有幫助。