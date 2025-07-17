控煙｜邵家輝提修訂減辣：禁加味煙「先審後立」、收窄添加劑禁令

政府提出《2025年控煙法例(修訂)條例草案》，當中涉及引入完稅煙標籤制度、限制煙盒包裝、禁止加味煙，以及要事先取得「證明書」，證明售賣的傳統煙「不含任何指明添加劑」的內容。一向關注草案的批發及零售界立法會議員邵家輝，今日（17日）提出修訂案，要求上述內容要遵循「先審議後訂立」原則，以及收窄「指明添加劑」的範圍。



位於旺角雅蘭中心附近街巷，有不少煙民正在吸煙。（黃浩謙攝）

倡「先審議後訂立」禁加味煙等內容

政府原計劃草案實行「先訂立後審議」，不過邵家輝於修訂案中提出，「第2(第4(1)條除外)、5(第38(5)條除外)及9部的生效日期公告，須經立法會批准」。換言之，草案中引入完稅煙標籤制度、傳統吸煙產品包裝規定、禁止加味煙的內容，在公布落實日期時，需經立法會批准後才生效，即遵循「先審議後訂立」原則。

邵家輝解釋修訂原因，稱要確保社會各界持份者有充分諮詢，也要顧及業界能否配合政策推行的時間。「對於何時才是推行政策的合適時間，立法會應協助政府一同審視。」

批發及零售界立法會議員邵家輝（盧翊銘攝）

「指明添加劑」定義未明 邵家輝倡適當豁免

政府在草案中提出「指明添加劑」列表，分辨上述「不含任何指明添加劑」的傳統煙，有意見認為列表規管的物質太廣泛，部份更涉及製作傳統香煙的原材料。邵家輝指，列表若原封不動地通過並生效，很可能會使幾乎所有可售的煙草產品被下架。

邵家輝指，為令列表更精準，即「指明添加劑」涵蓋範圍不至過闊，他提出修訂，要求「非為調味而加入傳統煙的物質、煙草自帶物質、製煙必須使用的物質」不納入範圍。