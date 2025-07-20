施政報告2025｜張欣宇倡加速發展自動駕駛技術：香港其實很吃香！

《施政報告2025》提早於9月公布，「香港新方向」立法會新界北議員張欣宇日前（7月18日）出席諮詢會時，建議特首李家超推動香港加速發展自動駕駛技術及相關產業。張欣宇指出，香港兼具發展自動駕駛的軟硬實力，唯一缺點就是存在「信息差」，「車企科企不知道香港的實際優勢，本地市民不知道技術的最新進展，甚至一些政府官員也不知道香港原來這麼『吃香』。」他提倡打造香港成為「自動駕駛產業出海樞紐」並提出三大建議，相信只要政策配合得好，一年半載就會見到明顯成效。



香港自2024年實施《《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，及後批出兩個「自動駕駛車輛先導牌照」，讓12輛自動車分別在北大嶼山和西九文化區進行測試，包括「百度」旗下的「蘿蔔快跑」。

曾任港鐵工程師的張欣宇向來關注交通運輸事宜，過去一年尤其關注自動駕駛議題，頻頻走訪內地的車企和科企，既向他們取經，也為他們介紹香港自動駕駛發展概況。「一個最深刻的感受就是：香港實在是兼具發展自動駕駛的軟硬實力。」張欣宇在社交媒體Facebook專頁發表貼文指出，「硬件方面，香港道路高度標準化，封閉式快速公路佔大多數；軟件方面，香港上年已完成制定自動駕駛相關規例及實務守則，可謂基礎完備。」

然而，社會過去總有聲音認為「香港路況複雜，不利無人駕駛」，導致香港發展起步較慢。2017年開始在個別地區進行小範圍的「自動駕駛車輛試驗計劃」，2024年實施《《道路交通（自動駕駛車輛）規例》，及後批出兩個「自動駕駛車輛先導牌照」，讓12輛自動車分別在北大嶼山和西九文化區進行測試，包括「百度」旗下的「蘿蔔快跑」。

張欣宇認為，香港的缺點就是存在「信息差」：「車企科企不知道香港的實際優勢，本地市民不知道技術的最新進展，甚至一些政府官員也不知道香港原來這麼『吃香』。」

「信息差」有多嚴重？大家又有多「不知道」？特區政府曾以近2,000萬元資助生產力促進局旗下「汽車科技研發中心」牽頭研發的一款自動駕駛巴士在元朗錦繡花園試行，張欣宇於今年3月隨立法會到現場考察，得悉該巴士採用的是已經過時淘汰的技術，深感有關問題正正折射出香港在科技創新戰略上的深層矛盾，也是香港創新文化的縮影。

張欣宇及後撰文解釋，錦繡花園自動駕駛項目採用的是「規則驅動+高精地圖」技術路線，核心在於預先編寫大量交通規則並依賴高精度地圖導航，是自動駕駛發展初期的主流；然而，今日今日的前沿技術是無圖方案下的「端對端+VLA（Vision-Language-Action）」，車輛可以通過神經網絡直接從攝像頭、雷達等傳感器數據中學習駕駛策略，並結合語言模型理解複雜指令。他指出，兩套技術路線的關鍵差別在於「泛化能力」——舊技術能夠在固定路線表現穩定，但遇到未預設場景就需要人工介入，而新技術則能通過海量數據訓練，自主適應新環境——與錦繡花園形成對比的是，香港並非沒有成功測試新技術的案例，如香港機管局主導的L4級別機場自動駕駛車輛，已經行駛超過170萬公里。

「兩者同為公營項目，技術代差卻逾三年以上，暴露出目前香港在自動駕駛技術推進的資源分配與目標定位存在的混亂。」張欣宇當時感慨，「當我們習慣以『安全』為名規避風險，以『本地特地』為由拒絕變革，便注定在科技競賽中掉隊。」他提醒，「要打破困局，需從根本改變思維：政府的角色不是『風險消除者』，而是『創新催化劑』；『公帑資助的目標不是購買宣傳標籤，而是投資科技話語權。』」以自動駕駛為例，光是內地，已有超過50個城市開放自動駕駛試點，如深圳已於2022年通過《智能網聯汽車管理條例》允許L3級車輛在指定區域上路，「香港應見賢思齊，聚焦『技術實用化』，不應自限格局......香港需跳脫『小修小補』的試驗思維，設定一個真正具宏觀意義的政策願景......香港應當爭取成為全亞洲首歌實現自動駕駛『全域商業化』的大都市。」

特首李家超將提早於9月發表《施政報告》，近日馬不停蹄舉辦不同界別的諮詢會，而張欣宇則在會上重點提倡當局加速發展自動駕駛即使及相當產業。他就此提倡三大建議：第一，發佈《自動駕駛發展藍圖》，包括時間表與路線圖，發揮香港「超級聯繫人、增值人」的角色，明確對車企科企經香港出海的歡迎；第二，安全有序地開放更多測試場景，如啟德、西九龍高鐵站等地，以獲得本土化測試經驗和訓練數據；第三，主動招引自動駕駛龍頭企業，為其「度身訂造」落地方案，在香港設立研發中心或者運營總部，從而吸引其背後的人工智能人才。他相信，如果政策配合得好，自動駕駛可望一年半載就有明顯成效，「讓香港成為車企科企出海的最佳平台，成為自動駕駛技術的國際樞紐！」