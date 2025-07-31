舊灣仔警署成功變身國際調解院　林定國出片解構「超高速」工程

律政司司長林定國周三（7月30日）透過社交媒體Facebook專頁宣布，歷時14個月，由舊灣仔警署改建為「國際調解院總部」的建築工程，在「不超支、零意外、超高速」之下圓滿竣工，將於明天（8月1日）正式交付予國際調解院籌備辦公室。



林定國在Facebook專頁發佈影片，解構舊灣仔警署如何變身為國際調解院。去年1月23日，律政司團隊到立法會司法及法律事務委員會，講解改建二級歷史建築舊灣仔警署為國際調解院總部的建議方案；2月27日，立法會工務小組通過相關工程申請；3月15日，撥款獲立法會財委會批准；4月，改建工程極速展開。14個月過去，工程圓滿竣工。

林定國指出，工程極具挑戰性，既要保留原有主要歷史建築特色，又要配合國際調解院總部的形象及功能，時間亦十分緊迫，但團隊成功克服多重挑戰，在不足一年半的時間內完成任務，提早完成《施政報告2024》訂下的關鍵績效指標（KPI）。

林定國就此感謝眾多機構的支持和努力，包括律政司、發展局、建築署、警務處及機電工程署組成的跨部門專責團隊展現了高效協作與全情投入，立法會議員確保了項目審批流程順暢，承建商中國建築和項目建築顧問譚偉霖提供了高質可靠的專業服務。林定國亦感謝國家外交部及外交部駐港特派員公署，在整個項目過程中給予的關鍵指導與充分信任。

隨着硬件設施就緒，國際調解院總部落戶香港進入新階段。根據《建立國際調解院公約》規定，該公約將在三個簽署國完成國內批準程序並交存批準書後的第30天正式生效。及後締約國將召開理事會會議，着手制定機構運作的具體規則並組建負責日常運作的秘書處。

林定國強調，國際調解院是一個享有獨立法律地位的國際組織，而律政司將全力支持其運作，並積極推動更多香港法律及調解專才，以各種形式參與國際調解院的工作，把握這一國際機構落戶帶來的專業發展機遇。