香港立法會批「香港議會」鬧劇：徹頭徹尾非法選舉

「香港議會」19人被警方國安處通緝，立法會全體議員今天（31日）發表聲明，指有潛逃境外的危害國家安全分子挑戰「一國兩制」和特區維護國家安全的底線，公然在海外開展所謂「香港議會選舉」，嚴重違反香港《基本法》和《香港國安法》，嚴重破壞憲法和《基本法》確定的特別行政區憲制秩序，形容「是一場徹頭徹尾的非法選舉鬧劇」，指其目的是擾亂香港穩定和安寧，圖謀顛覆國家政權，嚴重危害國家安全。



立法會。（歐嘉樂攝）

聲明提到第七屆全體立法會議員對特區政府全面準確貫徹實施《香港國安法》和《維護國家安全條例》、堅決維護《香港國安法》和《維護國家安全條例》權威充滿信心，形容是特區憲制責任和必守底線，「特區政府和包括立法會在內的特區管治團隊，有無比決心和堅定意志維護國家主權、安全和發展利益。」

聲明又指維護國家安全全球皆然，對於有西方國家政客以雙重標準作出偏頗失實和抹黑言論，立法會議員堅決反對，嚴正斥責他們不應對特區政府依法通緝危害國家安全分子說三道四，又形容特區政府果斷迅速的執法行動「是合理合法合憲的正義之舉，得到香港社會各界的廣泛支持」，指全體議員全力支持香港警方依法緝捕潛逃境外的危害國家安全分子。