李家超率四司局長訪澳門　交流加強港澳合作推動大灣區發展

行政長官李家超今日（5日）率領香港特區政府代表團訪問澳門，與澳門行政長官岑浩輝會面，並到訪當地基建設施。雙方就進一步加強港澳合作、共同推動粵港澳大灣區高質量發展等交流意見，岑浩輝之後在禮賓府宴請李家超一行。



李家超與岑浩輝就推動香港和澳門多方面合作和粵港澳大灣區高質量發展作深入交流。李家超表示，很高興繼較早前岑浩輝率團訪港後，再次會面，香港和澳門皆為國家的特別行政區，同享「一國兩制」的獨特優勢，港澳地緣相近，人文交流頻繁，經貿往來密切，在經濟、跨境基建、旅遊和文化等領域一直合作無間。

行政長官李家超今日（9月5日）到訪澳門。圖示李家超（左）與澳門特別行政區行政長官岑浩輝（右）會面。（政府新聞處）

李家超又指出，香港和澳門同屬粵港澳大灣區，會繼續共同推動大灣區發展，堅守「一國」之本，善用「兩制」之利，優勢互補，攜手把握好發展機遇，不斷加強合作，為推動粵港澳大灣區高質量發展作出貢獻。

岑浩輝則表示，期望兩地推動跨境政策協調，加強內聯外通。他提到，雙方可在交通運輸上持續加強互聯互通，為居民及旅客提供更大便利，發揮旅遊優勢互補作用，推動「一程多站」，以及更多旅遊產品和優惠方案。他又稱，港澳可藉十五運會契機，共同舉辦更多體育盛事，帶動各類型旅客到訪港澳以至整個大灣區。他亦歡迎有更多香港企業參與橫琴深合區發展，共同抓緊第二階段建設的新機遇。

行政長官李家超今日（8月5日）到訪澳門。圖示（前排左起）運輸及物流局局長陳美寶、醫務衞生局局長盧寵茂教授、政制及內地事務局局長曾國衞、財政司司長陳茂波、李家超、岑浩輝、澳門特區行政法務司司長張永春、澳門特區經濟財政司司長戴建業、澳門特區社會文化司司長柯嵐和澳門特區運輸工務司司長譚偉文。（政府新聞處）

李家超一行亦到訪了橫琴粵澳深度合作區。他們先參觀粵澳合作中醫藥科技產業園中醫藥文化體驗館，了解當地把中醫藥與文旅產業融合發展情況；隨後到訪橫琴粵澳深度合作區規劃展覽館，館內有逾六百多項關於新產品、新技術的展項。李家超表示，建設橫琴粵澳深度合作區是豐富「一國兩制」實踐的重大部署，有利於澳門長期繁榮穩定和融入國家發展大局。

行政長官李家超今日（8月5日）到訪澳門。圖示李家超（前排右二）參觀橫琴粵澳深度合作區規劃展覽館。（政府新聞處）

與李家超訪問澳門的特區政府主要官員包括財政司司長陳茂波、政制及內地事務局局長曾國衞、醫務衞生局局長盧寵茂、運輸及物流局局長陳美寶和行政長官辦公室主任葉文娟。訪問團今日下午返港。